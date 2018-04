Send til din ven. X Artiklen: Stevns skal have en ny og revideret kulturpolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stevns skal have en ny og revideret kulturpolitik

stevns: Det er på tide, at Stevns Kommune får en ny kulturpolitik. Det besluttede Arbejdsmarkeds-, Erhverv- og Turismeudvalget på sit seneste møde.

- Den nuværende kulturpolitik er vedtaget i august 2009 og er ikke blevet revideret siden da. Kulturlivet ændrer sig hele tiden lige som resten af samfundet, og derfor er det en god ide at formulere nogle tanker om, hvor vi vil hen med kulturpolitikken, siger udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K).

Han kan ikke sige, hvornår en ny kulturpolitik kan vedtages, men han har sat sig som mål, at den nuværende ikke skal nå at have fejre 10 års-jubilæum.

- Vi sætter nu arbejdet i gang, og det indebærer, at vi gerne modtager gode forslag til, hvordan kulturen kan spille ind i en nutidig ramme i Stevns Kommune, siger udvalgsformanden.

Udvalget har allerede på ét punkt justeret kulturpolitikken. På det seneste møde blev det således vedtaget at fastsætte to årlige frister for, hvor aktører kan søge de såkaldt frie midler fra Kulturpuljen. I dag er der ingen datofrister, og foreninger og andre kan søge løbende, hvorefter ansøgningerne forelægges udvalget til bevilling eller afslag.

- Fra næste år indfører vi to faste ansøgningsfrister, hvor aktørerne kan søge penge. Det skal ske inden 15. april henholdsvis 15. september, hvorefter vi tager stilling til de ansøgninger, der er kommet ind. Det giver et bedre overblik, og samtidig afskaffer vi først til mølle-princippet, hvor nogle få ansøgere i princippet kan nå at tømme puljen tidligt på året. Det er mere retfærdigt, at vi behandler ansøgningerne under ét, siger Mikkel Lundemann Rasmussen.

Resten af 2018 kan aktørerne fortsat sende ansøgninger løbende, da de nye ansøgningsfrister først træder i kraft i 2019.

