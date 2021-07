Modelfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Stevns siger ja til Movia-udbud for lokalbusser til Køge skal køre på brint eller el Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stevns siger ja til Movia-udbud for lokalbusser til Køge skal køre på brint eller el

Stevns - 29. juli 2021 kl. 14:51 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Den grønne omstilling er i gang, og Stevns Kommune har sagt god for et Movia-udbudsmateriale, hvor to ruter mellem Stevns og Køge skal konverteres til enten el- eller brintbusser, når den nuværende kontrakt udløber.

Kontrakten for busruterne 108 og 109 mellem Stevns og Køge udløber i fjerde kvartal 2023. Movia har lavet et udbudsmateriale, hvor Stevns kommune sammen med Køge Kommune udbyder ruterne som enten el- eller brintbusser. Og det har Stevns Kommune nu accepteret, selvom man kan forvente øgede omkostninger på op til 100.000 kroner på ruterne.

- Det ligger i tråd med det vi gerne vil som kommune, så det var et enigt udvalg, der gik ind for at følge Movias udbudsmateriale, siger Flemming Petersen (V), der er formand for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget i Stevns Kommune.

Bred enighed Også Økonomiudvalget har sagt god for det.

Flemming Petersen henviser til, at Kommunalbestyrelsen allerede i sit høringssvar fra 26 marts 2020 til Movias mobilitetsplan udtrykte et ønske om at øget fokus på klima, og at brug af fossilfri brændstof udfases.

- Dette er derfor helt i tråd med den kommende kontrakt, hvor driften bliver udbudt som emissionsfrihed, så vi følger sådan set bare vores overordnede politik på området, forklarer udvalgsformanden.

Som brændstof til busserne i kommende kontraktforløb har Movia opstillet tre former:

1. Fossil drift: Diesel eller naturgas

2. Fossilfrihed: Biodiesel eller biogas

3. Emissionsfrihed: El busser eller brintbusser.

På grund at en bestyrelsesbeslutning udbyder Movia ikke kontrakter med diesel længere end til 2030.

Movia har ved de seneste fire udbudsrunder udbudt emissionsfrihed, og ud fra de indkommende tilbud estimerer Movia, at ved at udbyde ruterne 108 og 109 som emissionsfrihed, vil de årlige omkostninger per rute stige med mellem nul og syv procent, hvilket vil betyde en mulighed for øgede udgift for Stevns kommune på mellem op til 100.000 kroner om året per rute ved at vælge emissionsfrihed.

Kontraktlængden har normalt haft en længde på op til 12 år. Tidligere har kontrakten været uopsigelig i 6 år med mulighed for forlængelse i tre gang to år.

Ved udbud af emissionsfrihed foreslår Movia 10 år med mulighed for forlængelse i to år.

Ændringen på kontraktlængdens sammensætning skyldes en meget højre anskaffelsespris på el- og brintbusser, hvor Movia sikrer busselskaberne en længere periode at afskrive busserne i.

Øget fokus på klima Stevns Kommune har i sit høringssvar til Movia skrevet således:

»Stevns Kommune hilser det velkommen, at der er en stor omstilling på vej med fossilfri og batteridrevne busser og tog. I Stevns Kommune mener vi, at det vil være oplagt at tænke Østbanens tog ind i denne omstilling, hvor eksempelvis batteritog er en mulighed. Miljømålene synes at være realistiske og inden for rækkevidde. Vi ønsker dog også at rette en opmærksomhed på, hvilke økonomiske omkostninger, der er forbundet med denne omstilling og om der er sikkerhedsmæssige udfordringer med store batterier ved brand eller ulykke.«

Grundlaget for udbud Udbudsgrundlaget for de kommende kontrakter for ruterne 108 og 109 skal være færdig oktober 2021 med udsendelse af udbudsbekendtgørelse i januar 2022. Stevns kommune orienteres om valg af operatør september 2022 og start på ny kontrakt er oktober 2023.