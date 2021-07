Stevns Kommune tilslutter sig klimapartnerskabet mellem hovedparten af landets kommuner, der vil sikre et CO2-neutralt Danmark i 2050. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Stevns sætter sig et klimamål

Stevns - 17. juli 2021 kl. 06:58 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

»På vegne af Kommunalbestyrelsen bekræfter jeg hermed Stevns Kommunes villighed til at udvikle en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne i henhold til C40s Climate Action Planning Framework. Stevns Kommune er villig til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050 gennem udvikling og implementering af en klimaplan«.

Sådan indledes et officielt brev underskrevet af borgmester Anette Mortensen (V), hvor Stevns Kommune ansøger om at blive deltager i den anden og sidste runde af DK 2020-partnerskabet, der er et samarbejde mellem landets kommuner om at udvikle og implementere en klimaplan, så Danmark kan leve op til målet om at blive en CO2-neutral nation.

Med tilsagnet forpligter Stevns sig til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050 og at afsætte de nødvendige midler til at gennemføre klimaplanen. Det indebærer bl.a. ansættelsen af en kommunal klimamedarbejder.

Hele Region Sjælland med

Stevns er i forvejen en »klimakommune« i den forstand, at den har underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at nedbringe CO2-udledningen med to procent årligt. DN har siden besluttet at afslutte klimakommune-projektet og giver stafetten videre til DK2020-projektet, som Stevns nu tilslutter sig.

Med Stevns Kommunes tilslutning til DK 2020 Partnerskab er alle 17 kommuner i Region Sjælland nu kommet med ombord i klimatoget. Syv kommuner har deltaget i projektets første runde, og fire andre kommuner er i øjeblikket ved at få godkendt deres klimahandleplaner. Stevns er én af de sidste seks kommuner, der kommer med i projektet med opstart til oktober. Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) har kun én dansk kommune sagt nej til at deltage i projektet.

Det glæder regionsrådsformand Heino Knudsen (S), at alle 17 kommuner i regionen har tilsluttet sig arbejdet:

- I Region Sjælland er vi er stolte over, at det nu er alle kommuner i vores geografi, der deltager i DK 2020. Vi er utroligt glade for, at vi som region kan være med til at understøtte det vigtige klimaarbejde gennem Sjællands Klimaforum. Det giver nye muligheder for at samarbejde på tværs, når hele geografien har ambitiøse klimaplaner i 2023, siger han i en udtalelse.

Ingen uvæsentlig sag

I Kommunalbestyrelsen på Stevns var der enstemmig opbakning til at deltage i arbejdet - herunder at udarbejde en klimahandleplan, der kan gøre kommunen CO2-neutral senest i 2050. Således udtrykte Mogens Haugaard (Nyt Stevns) sin opbakning til projektet:

- Det er ikke nogen helt uvæsentlig sag. Der kan være relativt stor folkelig modstand mod nogle af projekterne til at nå målet. Her skal kommunalpolitikerne være med at træffe nogle vigtige beslutninger og fortælle borgerne, at vi har nogle mål, som skal nås, sagde han.

Line Krogh Lay (R) erklærede sig »enig i hvert ord, du siger«, og Flemming Petersen (V) kaldte projektet »en bunden opgave«.

- Det ville klinge en lille smule hult at tale om bæredygtighed, hvis ikke vi vil leve op til målene, sagde han.

DF: Der er længe til 2050

Men Varly Jensen (DF) ville ikke binde sig på forhånd til at finde pengene til klimaprojektet. Da Plan, Miljø og Teknikudvalget behandlede sagen i august sidste år, hed det, at »eventuel økonomi indgår i budgetforhandlingerne«, og den formulering ønskede han at holde fast i.

- Vi taler om at standse CO2-udledningen i 2050, men det er der altså 30 år til. Vi ønsker ikke, at denne sag skal påvirke budgettet for 2022, sagde Varly Jensen, der anslog, at det let ville koste kommunen mellem 200.000 og 400.000 kroner om året.

- Men så sætter man vel bare skatten op igen, kommenterede han.

Det irriterede Henning Urban Dam (S):

- Så er det ærgerligt, at I ikke havde talt økonomi ved sidste års budgetforhandling. Jeg kender ikke til nogen, der ønsker at sætte skatten op næste år, men Varly bliver ved med at sige det. Jeg glæder mig til at se DF's budgetforslag for 2022. Det er let nok at kritisere, når man ikke selv har et bud på, hvordan økonomien skal se ud, sagde han, inden borgmesteren stoppede den debat, fordi den faldt uden for dagsordenen.