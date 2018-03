Se billedserie Her til højre for Østre Banevej i Køge forestiller Steen S. Hansen sig, at der skal anlægges en ny perron med trappenedgang og elevatortårn fra den nye gangbro. Det vil give mulighed for at afvikle togtrafikken i fire retninger samtidig. Foto: Kim Rasmussen

Stevns ønsker en ny perron på Køge Station

Stevns - 03. marts 2018 kl. 11:24 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis vi ikke råber op nu, så risikerer vi en permanent løsning, hvor pendlerne fra Stevns og Faxe lades i stikken.

Sådan siger den socialdemokratiske gruppeformand Steen S. Hansen, der sammen med en embedsmand fra Stevns Kommune har læst sig igennem det 98 sider lange høringsnotat, der beskriver udviklingen af jernbanedriften i Danmark frem til 2032. Anstrengelserne er mundet i et høringssvar i otte punkter, som kommunen har afleveret i denne uge, skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

Her springer især ét punkt i øjnene. Stevns Kommune protesterer mod udsigten til, at pendlerne på Østbanen får indlagt ventetid, før de kan komme videre med det nye hurtigtog til København. Resultatet kan blive, at hele den tidsbesparelse, som det nye hurtigtog vil give, spises op af ventetid på en perron i Køge, fordi korrespondancen i køreplanen ikke passer sammen.

- På sigt skal vi have bygget en ny perron i Køge, så der bliver fire spor at afvikle togtrafikken fra. Her kan vi benytte det eksisterende godsbanespor længst mod øst, som går under betegnelsen: spor 1. Det ligger i dag isoleret fra de øvrige spor, men det kan forsynes med en ny perron, der kommer til at løbe langs Østre Banevej ved at flytte hegnet helt ud til vejen. Med en trappe og et ekstra elevatortårn fra den kommende gangbro kan der skaffes nem og hurtig adgang til den nye perron, siger Steen S. Hansen.

Han erkender, at der kan gå nogen tid med at få bygget en perron ved spor 1. Derfor er han også klar med en overgangsløsning, indtil dette er på plads.

- Vi er villige til i overgangsperiode at give køb på de direkte tog fra Stevns og Faxe til Roskilde, så passagererne i en periode kommer til at foretage et togskifte i Køge. Vi foreslår i høringssvaret, at én af perronerne deles, så togene til henholdsvis Roskilde og Rødvig / Faxe Ladeplads holder i hver sin ende af sporet. Det vil betyde en ulempe for de forholdsvis få, der skal videre til og fra Roskilde, men give en kæmpefordel for de mange, der skal videre mod København. Men rejsetiden mellem Stevns og Roskilde vil kun blive forlænget med den tid, som det tager at gå 20 meter hen ad perronen, siger han.