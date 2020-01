Borgmester Anette Mortensen (V) - kalder regeringens udspil til udligning på Stevns for "absurd". Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Stevns mister syv millioner kroner i udligning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stevns mister syv millioner kroner i udligning

Stevns - 31. januar 2020 kl. 17:14 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag blev der sat tal på, hvor mange penge Stevns står til at miste, hvis regeringen får flertal i Folketinget for sin udligningsreform. Det eksakte tal er 6.912.000 kroner om året - så meget vil udligningen fra de øvrige kommuner til Stevns i landet blive nedskrevet med.

Læs også: Stevns er dybt skuffet over udspillet til udligningsreform

Ministeriet har også oplyst, hvor stort tabet er i forhold til beskatningsgrundlaget. Tallet er 0,16 procent - præcist så meget skal kommuneskatten hæves med fra de nuværende 25,0 procent, hvis Stevns Kommune vil neutralisere ekstraudgiften til udligningsreformen. Regeringen lægger op til, at kommuner, der skal betale til udligningen, uden sanktioner kan hæve skatten for at dækket tabet ind.

Imidlertid er det næppe de knap syv millioner kroner, der skaber frustrationer blandt politikerne på Stevns. Det er det store gab op til det ukendte millionbeløb, som de samme politikere havde forventet at få ud af reformen. Beregninger foretaget på rådhuset stillede en gevinst til Stevns på mellem 16 og 35 millioner kroner om året i udsigt.

Borgmester Anette Mortensen (V) har endnu ikke fået en forklaring på, hvordan Social- og Indenrigsministeriet er nået frem til, at Stevns skal betale frem for at modtage penge gennem reformen. Hun bebuder derfor, at kommunen vil se nærmere på tallene og gå i dialog med ministeriet.

I en udtalelse på kommunens hjemmeside kalder hun fredag eftermiddag udspillet »en ommer«.

- Det er en fuldstændig uforståelig fordeling, når Stevns - som har ét af landets laveste serviceniveauer - ud af den blå luft pludselig er at betragte som en rig kommune. Jeg ville ønske, at jeg havde den samme regnestok, som de bruger i ministeriet, for pt. mangler vi 90 millioner kroner for bare at komme op på landsgennemsnittet.

Hun kalder reformens virkning på Stevns Kommune »absurd«:

- Nu skal vi tvinges endnu mere i knæ og tilsyneladende til at betale til kommuner, hvis serviceniveau i dag ligger tårnhøjt over Stevns. Vi har gennemført besparelser år efter år, og de seneste to år derudover taget penge op af kassen for bare at kunne tilbyde stevnsborgerne et minimum af offentlig service. Det samme kan man ikke sige om mange af de kommuner, som nu står til at få endnu mere. Det er så absurd, at der kun kan være tale om en regnefejl. I vores tilfælde vil betalingskravet være alvorligt for vore borgere på alle velfærdsområder, siger Anette Mortensen.

relaterede artikler

Borgmester er lamslået: Stevns taber penge på udligningsreform 31. januar 2020 kl. 01:14