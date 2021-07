Den lokale DN-formand Michael Løvendal Kruse stod på den regnvåde talerstol ved en demonstration mod Lynetteholm-projektet. Foto: Sebbe Selvig

Stevns med på demo mod Lynetteholm

Stevns - 07. juli 2021 kl. 06:13 Af Rikke Michael Hansen og Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Fredag 4. juni vedtog et flertal i Folketinget en anlægslov for en ny ø: Lynetteholm, i København, der indebærer, at forurenet jod skal dumpes i den del af Østersøen, som løber langs kysten ved Køge og Stevns.

Anlægsloven for Lynetteholm trådte i kraft torsdag 1. juli. Derfor blev der samme dag afholdt demonstration imod Lynetteholm. Det skete på Nordre Toldbod i København, hvor op mod 200 demonstranter mødte frem, og fra vandsiden deltog sejlere fra Københavns havne, som afholdt protestsejlads.

Blandt talerne ved demonstrationen var formanden for Danmarks Naturfredningsforening Stevns: Michael Løvendal Kruse. Han slog fast, at Lynetteholm ikke kun er et københavnerprojekt, og at det var derfor, at han var kommet helt fra Stevns. Han talte om de afledte negative påvirkninger af havmiljøet i såvel Øresund som Østersøen.

- Projektet fylder Kongedybet og formindsker dermed vandføringen i Øresund og vandtilførslen til Østersøen, som er i en miljømæssigt dårlig tilstand. Det vil bl.a. medføre forøget iltsvind. Den plutte, som man er nødt til at grave op og dumpe i (klappe) Køge Bugt for at kunne danne Lynetteholm, er resultatet af flere hundrede års gerninger i og ved Københavns Havn. Men plutten vil ikke blive liggende, hvor man dumper det, men blive transporteret rundt i hele Køge Bugt og de tilliggende farvande. Danmark er først og fremmest er en havnation, og som sådan har vi et særligt ansvar over for havet. Vi kræver et opgør med den holdning, at hvad man ikke kan se, ikke er et problem, når det er forsvundet under havoverfladen, sagde Michael Kruse.

DN har sendt en klage til brugerklagenævnet i EU-Kommissionen, fordi dumpningen af slam bl.a. skader miljøet og truede dyrearter som marsvin. Resultatet kan blive et dødt Øresund og et forgiftet miljø. Men EU kan udstikke bøder i milliardklassen og erklære folketingsbeslutningen for ulovlig, oplyser Michael Løvendal Kruse.