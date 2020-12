Det er ved at være sidste udkald, hvis man vil nå en svømmetur i Stevnsbadet. De nye, skærpede restriktioner lukker attraktionen i Store Heddinge.

Stevns lukker fredag kl. 16.00

Stevns - 10. december 2020 kl. 14:37 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det blev en stakket frist for Stevns, der i første omgang gik fri af regeringens delvise nedlukning af landet. Blot to dage efter, at 38 danske kommuner - herunder nabokommunerne Køge og Faxe - blev ramt af skærpede restriktioner fra onsdag morgen, bliver yderligere 31 kommuner nu også omfattet. Det gælder nu hele Sjælland og Lolland-Falster, og herunder altså også Stevns.

- Det gik, som vi ventede, når vi kigger på smittetallene, der bare stiger og stiger. Det er trist, men desværre også nødvendigt at bremse op nu, siger borgmester Anette Mortensen (V).

Tidligere på ugen forklarede hun bl.a. fritagelsen af Stevns og andre kommuner med, at stigningen i smittetallene i Stevns Kommune har været mere moderat end i f.eks. hovedstadskommunerne. Men med de seneste dages udvikling er der ikke mere belæg for dette argument.

Således oplyser Statens Serum Institut i sin daglige opdatering, at Stevns Kommune torsdag kl. 14 har 56 registrerede tilfælde af Covid-19. Det svarer til et såkaldt incidenstal på 246,0 pr. 100.000 indbyggere. Sundhedsmyndighederne havde i første fritaget kommuner med et incidenstal under 200, og mandag lå tallet på 175,6.

Den delvise nedlukning af Stevns og de øvrige nye kommuner træder i kraft fredag kl. 16.00. Tidspunktet er velvalgt lige op til weekenden, da det rammer besøg på restauranter, barer og caféer, hvor der normalt forsamles mange mennesker. Indtil videre gælder restriktionerne til og med søndag 3. januar.

Ud over restauranterne lukker biblioteker, fitnesscentre, svømmehaller, foreningsliv og kulturarrangementer, ligesom skolerne sender elever fra 5. klasse og opefter hjem til fjernundervisning. Ligesom i foråret vil restauranterne kunne sælge take away-mad, hvis de ønsker at gøre det.