- Vi er nødt til at acceptere, at der ikke er helt ens serviceniveau i kommunerne, men Danmark er for lille til at have udkanter, sagde Line Krogh Lay.

Stevns i radikalt fokus: Danmark er for lille til at have udkanter

Stevns - 11. januar 2021 kl. 14:36 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

»Velfærd under pres« hed det overordnede tema på Radikale Venstres traditionsrige nytårsstævne, der i lørdags blev afviklet digitalt med alle deltagere siddende hjemme foran deres computere. I den sammenhæng passede det som fod i hose, at kommunalbestyrelsesmedlem Line Krogh Lay fra Stevns var inviteret til at komme med et oplæg om den offentlige service set fra en landkommune. Hun deltog i en paneldebat sammen med partifæller fra København og Odense samt to eksperter, der kunne sætte debatten i et overordnet perspektiv.

