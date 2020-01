105 boliger under Lejerbo Stevns figurerer ikke i Akutbolig.dk's opgørelse - og de har alle en husleje betydeligt under det rekordhøje niveau, som er angivet i webportalens opgørelse. Den omfatter alene de 49 boliger, der blev annonceret ledige på Stevns i 2019, oplyses det nu.

Stevns har ikke rekord i husleje

DAGBLADET skrev onsdag 22. januar, at Stevns er den dyreste kommune at bo til leje i hele Region Sjælland - og at kun 12 kommuner i hele landet havde højere kvadratmeterpriser i hele Danmark. Kilden til oplysningen var webportalen: Akutbolig.dk, der i en pressemeddelelse ranglister alle landets kommuner efter størrelsen på husleje målt per kvadratmeter. Her lå Stevns med 127 kroner om måneden højest i regionen i 2019.

