Nærmeste vaccinationssted for stevnsboerne bliver i Roskilde. Udvalgsformand Henning Urban Dam (S) havde gerne set, at der ogs¨å havde en mulighed for at få stikket i Køge. Foto: Kenn Thomsen

Stevns har én af de længste ture til vaccination mod covid

Hvis man bor i Rødvig og selv skal transportere sig hen til et vaccinationscenter for at få et prik i armen med vaccine mod Covid-19, ligger det nærmeste sted i Roskilde. Det er en tur på 57 kilometer, som ifølge Krak tager lige så mange minutter at køre i bil. Tager man med toget, er køreturen med Lokaltogs nye køreplan blevet forkortet væsentligt og kan nu gøres på 67 minutter hver vej - plus transporten til og fra de to stationer i henholdsvis Rødvig og Roskilde.