Stevns går 10 pladser tilbage i Dansk Byggeris erhvervsindeks

Stevns - 23. juni 2020 kl. 13:04 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns taber pusten i Dansk Byggeris årlige index, hvor alle landets kommuner ranglistes efter, hvor erhvervs- og byggevenligt de fremtræder på en lang række områder. Ud af landets 98 kommuner ligger Stevns som nr. 39 - det er 10 pladser dårligere end i 2019, hvor kommunen var nr. 29, og hele 18 pladser under placeringen i 2018, hvor Stevns lå på 21.-pladsen.

Stevns er altså for andet i træk gået tilbage. Det kan imidlertid sammenholdes med, at i det tilsvarende erhvervsindex fra Dansk Industri er Stevns gået frem de seneste to år og indtog i den seneste opgørelse fra 2019 plads nr. 59.

De modsatrettede tendenser i de to opgørelser antyder, at der er grund til at tage resultaterne med en række forbehold. Det er også konklusionen i de reaktioner, som kommer fra både Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune. Begge steder peger man på, at der bag den samlede placering skjuler sig en række områder, hvor kommunen nogle steder går frem og andre steder tilbage.

I Dansk Byggeris opgørelse går Stevns frem på tre områder, står uændret på otte områder og tilbage på 10 områder. På hele seks områder indtager en førsteplads i hele landet - det gælder bl.a. tilgængelighed og åbningstid samt fraværet af gebyr på byggesager og dækningsafgift og udbudspolitikken. Dårligst ligger kommunen, når det gælder kontrol af arbejdsklausuler (plads nr. 79), men her er dog en fremgang siden sidste år (plads nr. 90).

10 frem og 10 tilbage

Erhvervschef Thomas Christensen er ikke glad for, at Stevns går tilbage i Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.

- Men når jeg kigger analysen igennem, er jeg rigtigt glad for de 10 områder, hvor vi går frem eller ligger uændret placeret. Samlet set er de i mine øjne meget vigtigere end de 10 områder, hvor vi har en lille tilbagegang, som til dels skyldes, at andre kommuner går frem, eller er faktorer, som vi ikke er herrer over, siger han.

Erhvervschefen hæfter sig ved de områder, hvor Stevns placerer sig godt i opgørelsen:

- For mig er det langt vigtige med gode forhold for leverandørerne til kommunen, gode åbningstider, intet byggesagsgebyr eller dækningsafgift, en udbudspolitik og en tydelige offentliggørelse af udbud, end at kommunen har en skolepolitik, der siger noget om skolernes samarbejde med erhvervslivet, hvor vi i stedet har valgt en frivillig tilgang baseret på lærernes og virksomhedernes engagement, og vi har endda indsatsen i erhvervspolitikken. Det er vigtigst for mig, at virksomhederne får god, hurtig og billig service, når de har brug for den, og her klarer vi os ret pænt, siger Thomas Christensen.

I den bedste halvdel

Også borgmester Anette Mortensen (V) ærgrer sig over tilbagegangen. Hun hæfter sig dog ved, at Stevns stadig ligger i den bedste halvdel af landets kommuner og højest på listen på flere områder,

Udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme glæder sig over, at erhvervsfrekvensen er steget, mens antallet af langtidsledige i kommunen er faldet.

- Stevns Kommune er gået frem i forhold til erhvervsfrekvens og brug af AB18-bygningsreglementet. Derudover fastholder Stevns Kommune en flot placering på 10 områder, blandt andet gebyrer, udbudspolitik og tilgængelighed og åbningstider. På 10 områder går Stevns Kommune tilbage i forhold til 2019. Det drejer sig bl.a. om sagsbehandlingstid og andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, hvor Stevns Kommune er faldet relativt i forhold til de andre kommuner. Sagsbehandlingstiden er steget fra 38 til 47 dage, og vi vil nu undersøge årsagerne til disse ændringer, siger han.