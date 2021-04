Det er populært for udenlandske par at blive viet på Stevns - ikke mindst i den gamle kirke i Højerup. Billedet her fra sommeren 2016. Foto: Erik Nielsen

Stevns fortsætter med at vie udenlandske par i coronatiden

Stevns - 27. april 2021 kl. 14:39 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det er ikke et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i Danmark, at man skal giftes. Et planlagt bryllup for udenlandske par på dansk grund optræder ikke på Udenrigsministeriets liste over formål, der giver adgang ved grænsen.

Alligevel fortsætter strømmen af giftelystne par, der rejser til Danmark for at blive gift, også her i coronatiden. De tiltrækkes nu som før til landet, fordi papirarbejdet går meget lettere her end i de lande, hvor de kommer fra.

Ifølge DR har flere hundrede udenlandske par alene siden nytår sagt ja til hinanden foran en dansk giftefoged, selv om indrejseforbuddet blev indført i december sidste år.

Ud af disse par har de 79 fået vielsespapirer i Stevns Kommune. Det svarer i gennemsnit til fem par om ugen.

Ud over Stevns har bl.a. Københavns og Lolland kommuner gennemført vielser af udenlandske par i lukkeperioden, mens f.eks. Sønderborg, Tønder, Fanø, Esbjerg og Ærø kommuner - der under normale omstændigheder er populære bryllupsdestinationer - midlertidigt har indstillet sin praksis.

Politiets opgave

Borgmester Anette Mortensen (V) skulle i lørdags have stået for fire vielser på rådhuset. Det måtte hun på grund af sin faldulykke i sidste uge dog overlade til en anden, men hun forsvarer gerne kommunens praksis:

- Vi er ikke myndighed på dette område. Det er politiets opgave at påsé, at folk rejser legalt ind i landet. Når de kommer til os, har de passeret grænsen, og det er ikke det, som vi skal forholde os til, siger hun.

Borgmesteren henholder sig, at vielserne gennemføres efter alle coronaregler.

- Vi lader ikke folk sidde sammen med andre i venteværelset, ligesom der er sørget for håndsprit og krav om mundbind ved ankomst. Vi har selvsagt ingen interesse i at sprede smitte på rådhuset, siger hun.

Anette Mortensen henholder sig til, at ingen har forbudt Stevns Kommune at vie udenlandske par, der beder om det:

- Det står ingen steder. Jeg har den holdning, at kommunen er til for borgernes skyld. Det er af samme grund, at vi - modsat mange andre kommuner - holder vores pas- og kørekortkontor i Borgerservice åben. Tilsvarende har vi for nylig sørget for, at tre herboende borgere har fået statsborgerskab. Hvorfor skulle vi ikke gøre det, spørger hun.

Helt samme opfattelse har hendes partifælle i Folketinget: retsordfører Preben Bang Henriksen ikke. Han roser over for DR de sønderjyske kommuner og undrer sig i samme sætning over, at »flere sjællandske kommuner fortsætter med at vie udenlandske par«.

- Det her er ikke et anerkendelsesværdigt formål, og det kan giftefogederne og kommunerne da heller ikke have været i tvivl om, mener han.

Til det svarer borgmesteren kort:

- Jeg har ikke talt med ham om den sag.

Bliv gift i Danmark

Når Stevns fortsat er et populært rejsemål for udenlandske par, skyldes det utvivlsomt den lokalt baserede bryllupsarrangør: Magical Weddings. Her har indehaver Grethe Ahrensbach planlagt flere bryllupper under coronaepidemien.

- Der er ingen tvivl om, at ude i verden ved folk godt, at man stadig kan komme til Danmark og blive gift, siger hun til DR.

Ifølge hende kan der være mange grunde til, at udenlandske par tager chancen og kommer til Danmark.

- Det kan være et visum, der er ved at udløbe, eller at kvinden er gravid, og at de gerne vil vies, inden barnet kommer, siger hun til DR.