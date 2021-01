Stevns får vaccinationssted i Hårlev

Ifølge planen åbner vaccinationsstedet i Hårlevhallen 10. februar.

Stevns - 14. januar 2021 kl. 13:33 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Stevnsboerne skal vaccineres mod covid-19 i Hårlevhallen, oplyser Stevns Kommune torsdag eftermiddag.

Det nye vaccinationssted er et resultat af en aftale, der sikrer, at alle kommuner i Region Sjælland får egne vaccinationscentre. De vil opstå i takt med, at der kommer flere vacciner til landet, og at arbejdet med at vaccinere den brede befolkning rulles ud.

Aftalen modtages med begejstring af borgmester Anette Mortensen (V):

- Det er dagens bedste nyhed, og en kæmpe forbedring for stevnsboerne, som nu slipper for en lang transport for at blive vaccineret. I Hårlevhallen er der både god plads indendørs, rigeligt med parkeringspladser og nærhed til kollektiv trafik, siger hun.

Stevns Kommune har den seneste uges tid presset på for at forkorte afstanden til vaccinationscentrene. I øjeblikket er nærmeste mulighed at tage turen til Skalstrup syd for Roskilde, som er lidt af en udfordring at nå med offentlig trafik. I stedet kan man nu nøjes med at tage turen til Hårlev.

- Det er dejligt, at det er lykkedes. Vi har arbejdet på det i flere dage, og vi er klar til at slå dørene op. Når regionen er klar, er vi klar, lyder det fra borgmesteren.

Planen udmøntes i tre faser. I første fase - som allerede er sat i værk - etableres pop up-vaccinationssteder, som blandt andet skal vaccinere sårbare grupper. I anden fase kommer der vaccinecentre i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Seks af vaccinecentrene vil have meget stor kapacitet. Det forventes at være fysisk på plads fra onsdag 10. februar. Tredje fase er vaccinationen af den brede befolkning.

- Vi har stort fokus på at vaccinere så tæt på borgeren som muligt, og når der i tredje fase begynder at komme mange vacciner til Danmark, skal ingen borgere i regionen have længere end 20 kilometer til et vaccinationssted. På sigt får vi forhåbentligt vacciner, som ikke er helt så komplicerede at transportere. Så vil vi kunne bringe et endnu mere fintmasket vaccinationsnet i spil, hvor for eksempel den praktiserende læge eller apoteket vil kunne vaccinere, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Planen forudsætter, at Danmark frem til og med uge 13 modtager godt 1.430.000 doser vacciner. Region Sjælland vil modtage godt 200.000 af disse doser. Alle borgere skal vaccineres to gange, og Region Sjælland går nu i gang med at revaccinere de første, der er blevet vaccineret, da det skal ske mellem 21. og 28. dagen fra første stik.