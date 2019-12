Jobcenter Stevns - her med leder Trine Dokkedal og virksomhedskonsulent Kim Hegelund Sørensen - vil i 2020 indkalde de ledige til hyppigere samtaler samt satse mere på virksomhedspraktik. Foto: Henrik Fisker

Stevns får ny beskæftigelsesplan

Stevns - 20. december 2019 kl. 06:02 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsen godkendte onsdag en beskæftigelsesplan for 2020, der sætter ind på en virksomhedsrettet indsats og hyppige samtaler med den ledige.

- I Stevns Kommune ligger andelen af borgere, der er i beskæftigelse, højt, og samtidig ser vi et fald i antallet, som modtager ydelser. Men der er høje forventninger til os, og med den nye beskæftigelsesplan er der nu lagt en plan med mål for at gøre det endnu bedre, siger borgmester Anette Mortensen (V).

Planen lægger særligt vægt på to områder for at få de ledige i arbejde. Dels vil man som ledig blive indkaldt til hyppigere samtaler for hurtigt at komme i beskæftigelse, dels skal de lokale virksomheder i højere grad end nu inddrages i jobtræningen - f.eks. i form af virksomhedspraktik og løntilskud. Det sker ud fra devisen, at » vi ved, at virkeligheden virker«.

Andre nye tiltag for næste år bliver bl.a., at den ledige selv vil kunne booke tid til en samtale hos Jobcenteret, og at der sættes endnu mere fokus på at styrke CV'et, så den lediges kompetencer og erfaringer i højere grad synliggøres og målrettes relevante virksomheder.

Bistand til hjemrejse

Beskæftigelsesplanen blev enstemmigt vedtaget, men Varly Jensen (DF) tog dog forbehold for et enkelt punkt. Som noget nyt stiller Beskæftigelsesministeriet krav om, »at kommunen skal redegøre for, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven«.

Det betyder oversat til dansk, at Stevns Kommune er forpligtet til at bistå med råd og vejledning, hvis en herboende udlænding - f.eks. en flygtning - ønsker at rejse hjem.

- Det kan jeg ikke stemme for. Det kan hurtigt vokse til en kæmpeopgave, som vil koste mange resurser og penge for kommunen, sagde Varly Jensen, der havde læst sig frem til, at udgifterne til at rådgive en familie på to voksne og to børn kunne beløbe sig til 624.000 kroner.

Opfordring til lovbrud

Men de øvrige partier i Kommunalbestyrelsen mente ikke, at man sådan kunne sortere i de opgaver, som forvaltningen skal udføre over for borgerne. Borgmester Anette Mortensen kunne således ikke acceptere, at kommunen ikke lever op til lovgivningen.

Mikkel Lundemann Rasmussen (K) - der som formand for AET-udvalget er politisk ansvarlig for kommunens beskæftigelsesindsats - tog kraftigt afstand fra indvendingen fra Varly Jensen.

- Det er ærgerligt, at DF direkte opfordrer sagsbehandlerne i forvaltningen til ikke at overholde landets lovgivning, sagde han.

Udvalgsformanden blev bakket op af både Thomas Overgaard (S), Sejer Folke (EL) og Line Krogh Lay (R). Sidstnævnte mente tilmed, at Varly Jensen med sin bemærkning spænder ben for de borgere, der frivilligt vil rejse hjem, hvis de ikke må kommunens hjælp til det.

Varly Jensen understregede, at han godt er klar over, at han er oppe mod gældende lovgivning.

- Jeg synes bare ikke, at det er en god ide at bruge så mange penge på, sagde han.