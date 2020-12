- Vi har nu besluttet, at alle 10 sager skal gå om for at være helt sikre på, at de afgørelser, der er truffet, hviler på sagligt grundlag, siger forvaltningsdirektør i Stevns Kommune Ralf Klitgaard Jensen. Foto: Henrik Fisker

Stevns får kritik for sin brug af konsulenter i borgersager

Når borgerne modtager besked om en afgørelse truffet af offentlige myndigheder, har de retskrav på at vide, at beslutningen er truffet ud fra saglige og objektive kriterier. Det er baggrunden, at 31 danske kommuner er kommet i Ankestyrelsens søgelys efter, at det er kommet frem, at kommunerne i varierende grad har brugt eksterne konsulenter i borgersager. Problemet har været, at disse konsulenter har været resultatlønnede efter det såkaldte no cure no pay-princip, hvor honoraret bliver fastsat ud fra, hvor meget kommunerne kan spare på ydelsen til borgerne.