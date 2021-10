Den er muligvis ikke en arkitektonisk perle, men Sydstevnshallen opfylder et stort lokalt behov blandt brugerne, og kommunen har fået meget for pengene, mener udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) i en kommentar til DIF?s undersøgelse. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Stevns får fine karakterer i idræt

Stevns - 23. oktober 2021 kl. 06:33 Af Henrik Fisker

Stevns er den absolutte højdespringer i en stor undersøgelse om vilkårene for idrætslivet i landets 93 største kommuner. Med en samlet placering som nr. 8 på landsplan er Stevns gået intet mindre end 76 pladser frem siden den forrige undersøgelse for fire år siden.

Undersøgelsen er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og bygger både på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle idrætsforeningerne samt data fra Danmarks Statistik og flere andre kilder.

Med til historien hører også, at Stevns for otte år siden - i 2013 - sad solidt og godt på en 11.-plads. Det går med andre ord op og ned, som det ofte gør i denne type benchmarking-undersøgelser, men det forhindrer ikke den ansvarlige udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) i at glæde sig over den gode placering i DIF's undersøgelse.

To nye idrætshaller

- Vi er blevet målt på 21 forskellige parametre og kommer samlet set flot ud. Men det er nærliggende at antage, at det spiller ind, at vi i denne valgperiode har bygget hele to nye idrætshaller. Ikke bare for at bygge dem, men fordi der er et faktuelt behov for dem. I Køge driller de mig med, at Stevns er den kommune i Region Sjælland med flest idrætshaller i forhold til indbyggertallet, men jeg henviser til, at alle spilletider i både Hårlev og Strøby er booket ud, siger han.

Udvalgsformanden tilføjer, at kommunen har fået meget for pengene i de to halbyggerier i henholdsvis Rødvig og Store Heddinge:

- Det kan godt være, at Sydstevnshallen ikke er en arkitektonisk perle, men den indeholder mange faciliteter for små midler, og den opfylder et stort behov i foreningerne. På den måde får vi trods en presset økonomi råd til et højt niveau af faciliteter for idrætslivet, siger Mikkel Lundemann Rasmussen.

Ros til idrætspolitik

De 21 parametere, som undersøgelsen bygger på, er grupperet i fire større områder. Her ligger Stevns næsten i top på plads nr. 2, når det kommer til kommunens idrætspolitik - forstået som politikernes evne og vilje til at gøre noget godt for idrætten.

Når det gælder økonomi - forstået som kommunale investeringer - er Stevns nr. 17. Når det gælder foreningernes brug af frivillige, har Stevns plads nr. 36, mens faciliteterne for idrætslivet rækker til plads nr. 47.

- Vi bliver godt bedømt, når det kommer til trivslen i foreningerne. Det bekræfter mig i, at vi har ret mange frivillige på Stevns, og at de synes, at det er sjovt at være med. Derfor skal den gode undersøgelse også læses som en klap på skuldrene til de mange ildsjæle. Her er vi på fire år gået frem fra plads nr. 75 til 36, og det er rigtigt flot, siger Mikkel Lundemann Rasmussen.

Roserne til de frivillige i foreningerne kan naturligvis skabe forventninger om flere kommunale investeringer i idrætslivet. Det er bl.a. på dagsordnenen, når Stevns Frivillighedscenter holder vælgermøde i Hårlev onsdag 3. november.

- Hvis det står til mig, stopper vi ikke med at udvikle vores fritidsfaciliteter, når den nye hal i Store Heddinge er indviet. Vi skal stadig have færdiggjort skydebanen, ligesom helhedsplanen for området omkring den nye hal skal føres ud i livet. På samme måde, som vi er i gang med at udvikle området ved Hårlevhallen og andre steder, siger udvalgsformanden.

Top, bund og naboerne

I DIF-undersøgelsen indtager Skive Kommune førstepladsen efterfulgt af Roskilde på andenpladsen og Vallensbæk som nr. tre. Helt i bund - som nr. 93 - ligger Københavns Kommune.

Stevns' nabokommuner: Faxe og Køge er placeret henholdsvis som nr. 23 og 65.