Stevns får en veteranpolitik

I Stevns Kommune var der 1. marts 146 borgere, der har været udsendt i international tjeneste for Danmark og dermed kan kalde sig veteraner. En af dem er Jacob Panton Kristiansen, som siden årsskiftet har været medlem af Kommunalbestyrelsen valgt for Venstre.

Han kunne i sidste uge markere en vigtig landvinding. På Kommunalbestyrelsens møde lykkedes det ham at få enstemmig opbakning til sit forslag om, at Stevns bør have en formuleret veteranpolitik. En politik, der udstikker retningslinjerne for, hvordan kommunen skal reagere, når udsendte danske soldater vender hjem fra krig og anden tjeneste for Forsvaret på en international mission, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.