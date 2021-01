Stevns får de første vacciner i uge 1

De næste, som får tilbudt vaccinen, er borgere over 65 år, som modtager både praktisk bistand og personlig pleje af hjemmeplejen.

Den anden runde med vaccination ved kommunen ikke præcist, hvornår i januar, det kommer til at ske. Men borgerne får besked i deres eBoks, når det er muligt at bestille tid til vaccination på https://www.vacciner.dk/.

»Er du i familie med en i denne målgruppe, så del gerne denne information, og hjælp evt. med at bestille tid online, hvis de har svært ved det selv,« lyder det i informationen fra Stevns kommune.

Region Sjælland opretter tre vaccinesteder i Roskilde, Holbæk og Slagelse, og man skal så vidt muligt selv sørge for at komme derhen.

»Vi opfordrer familie og venner til at hjælpe med transport hen til vaccinationscentret, hvis man ikke kan klare transporten selv. Stevns Kommune vil sørge for at hjælpe de borgere, som ikke selv kan og ikke har nogen til at hjælpe sig,« forklarer kommunen i opslaget lørdag formiddag og slutter af:

»Vi ved godt, at placeringen af vaccinestederne ikke er optimal for Stevns, men placeringen er besluttet fra centralt hold, hvor der har skullet tages hensyn til det store logistik-arbejde, der er forbundet med at fordele og opbevare vaccinerne.«