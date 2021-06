Kystvejen i Strøby Egede er stærkt udsat for erosion som følge af stigende havvand. Stevns Kommune går efter sommerferien i gang med at fastslå, hvordan byplanlægningen skal se ud i fremtiden. Foto: Erik Nielsen

Stevns får 720.000 kr. til kystsikring

Stevns - 30. juni 2021 kl. 06:32 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Stevns Kommune har modtaget tilsagn om støtte til kystsikring ved Strøby Egede. Den kommer fra et partnerskab, der kalder sig Byerne og det stigende havvand, og som er indgået mellem Kystdirektoratet og Realdania. I alt er der uddelt 10 millioner kroner til 10 forskellige danske byer, der er truet af stigende vandstand og oversvømmelser som følge af klimaforandringer, og af den samlede pulje har Strøby Egede modtaget tilsagn om 720.000 kroner.

Stevns Kommune har selv afsat et tilsvarende beløb til projektet på anlægsbudgettet for klimatilpasning og stormflodssikring. Pengene skal bruges til at udarbejde en langsigtet byudviklingsplan med fokus på at ruste Strøby Egede til fremtidens klima og udvikle bæredygtige byområder, skriver Realdania.

Det er Stevns Kommune, der har søgt og fået pengene til at lave planen. I ansøgningen hedder det bl.a., at kysten i Strøby Egede er præget af gammel kystbeskyttelse, som ikke i tilstrækkelig grad beskytter mod havstigning og voldsommere stormflodshændelser. Med projektet ønsker Stevns Kommune at nå frem til fælles løsninger, som øger den rekreative adgang til kysten, understøtter byudviklingen, skaber bedre stiforbindelser, styrker kystbeskyttelsen og hænger godt sammen med en fremtidig naturpark for Tryggevælde Å.

Vi skal blive klogere

- Vi står med nogle udfordringer omkring kystbeskyttelse, adgang langs stranden, risiko for oversvømmelse og meget trafik tæt på kysten. Vi har derfor brug for at undersøgt, hvordan vi kan gribe problemerne an på en smart og langtidsholdbar måde. Vi er stolte over at have fået midlerne, og at vi nu skal bruge dem til at blive endnu klogere på fremtiden omkring Strøby Egede, siger Flemming Petersen (V), der er formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget.

Projektet starter i slutningen af august, og kommunen forventer at vælge rådgivere til projektet i løbet august. Undervejs i projektet vil borgere og virksomheder blive inviteret til møder (online og fysisk) om forskellige scenarier for kystbeskyttelse og for byens møde med havet. Hovedresultatet af projektet er en politisk vedtaget vision og strategi for den fremtidige kystbeskyttelse af Strøby Egede.

Stormfloden i 1872

I denne vision hedder det, at Stevns Kommune arbejder for, at Strøby Egede skal være beskyttet til samme niveau som Køge Kommune. Det indebærer muligheden for at imødegå en stormflod svarende til den historiske 1872-storm, hvor vandet stod 2,80 meter over dagligt niveau.

- Med projektet forventer Stevns Kommune at stå stærkt ved fremtidige ansøgninger til fonde i forhold til den fysiske gennemførelse af fælles kystbeskyttelse. Målet i de næste halvandet års tid er at nå frem til en fælles, fagligt velfunderet, kystteknisk god løsning, som samtidig skaber bedre rekreative rammer og plads til byudvikling og naturpark - og samtidig er en løsning, som vil gavne borgere og erhvervsliv i Strøby Egede, siger Flemming Petersen.

På længere sigt er målet at søge staten og fonde om tilskud til et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse og forhåbentligt få det gennemført senest i 2025. Borgere og kommunen vil også skulle bidrage til det fælles projekt, hedder det fra kommunen.