Sidste års hold fra Stevns på GymnastikKabalen i Brøndbyhallen. Foto: Erik Cheng

Stevns-elever optræder i Brøndby

Stevns - 29. marts 2018 kl. 11:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag 8. april kl. 15 står Gymnastikefterskolen Stevns og Sorø Gymnastikefterskole bag et stort show, hvor de to skolers elevhold går på gulvet i Brøndbyhallen - i alt flere end 300 gymnaster. Det er tredje år, at de to skoler arrangerer GymnastikKabalen, som har tiltrukket over 2000 tilskuere.

- Vi ønsker med GymnastikKabalen at servere et show for publikum, der viser ægte gymnastik-, danse- og bevægelsesglæde, og hvor publikum tages med på en oplevelsesrejse gennem de forskellige holds performances, fortæller Marie Ingemann, der er gymnastiklærer på Gymnastikefterskolen Stevns.

Ud over Gymnastikefterskolen Stevns og Sorø Gymnastikefterskoles elevhold deltager Stevns Elite og Sorø Performance, som er de to efterskolers hold med udvalgte, tidligere elever.

Billetter koster 175 kroner for voksne og 85 kroner for børn og kan købes via hjemmesiden www.gymnastikkabalen.dk.