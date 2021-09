Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Stevns Kommune kæmper i bunden af DI's erhvervsindex

Stevns - 02. september 2021 kl. 14:02 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Efter sidste års nedgang på DI's rangliste over erhvervsvenlighed klatrer Stevns i 2021-opgørelsen syv pladser op ad og lander som nummer 66 ud af de 93 kommuner, som er med i opgørelsen.

Landets kommuner har nu på ny fået en samlet karakterbog med hjem af Dansk Industri (DI), som onsdag aften offentliggjorde sit årlige index over det lokale erhvervsklima. Det overordnede resultat - man kunne kalde det karaktergennemsnittet - var sidste år nedslående set med kommunens øjne, da Stevns faldt 14 pladser tilbage til nummer 73. Men i år har kommunen på ny kæmpet sig syv pladser op i opgørelsen, så man i hovedrapporten for 2021 ligger som nummer 66 ud af de 93 kommuner i Danmark.

Det er ikke nyt for Stevns at ligge lavt i DI's index, der i flere år har placeret kommunen tæt på bunden med plads nummer 90 som lavpunktet i 2015. Men i både 2018 og 2019 gik kommunen frem til plads nummer 70 i 2018 og nummer 59 i 2019.

Tidligere har både Dansk Industri og Dansk Byggeri undersøgt kommunernes erhvervsvenlighed, men i år er de to undersøgelser, slået sammen til én. Og i 2021-indexet ender Stevns nu som nummer 66.

I Region Sjælland ligger Sorø (23), Greve (58), Guldborgsund (57), Holbæk (60), Kalundborg (62) og Næstved (64) alle bedre en Stevns. Mens Roskilde (82), Slagelse (79), Odsherred (88), Vordingborg (83), Lolland (72) samt nabokommunerne Faxe (70) og Køge (67) alle ligger under Stevns.

Selvom Stevns Kommune ynder at kigge ind mod hovedstaden, så kategorisrer DI Stevns som en sydsjællandsk kommune. Og ser man på det område, så er det kun Næstved, der ligger over Stevns.

Tilfreds borgmester - Jeg hæfter mig selvfølgelig ved, at vi er gået frem på listen, og glæder mig over, at vi ligger som den næstbedste kommune i vores område af Danmark. I de kommende dage vil vi granske undersøgelsen meget mere og gå dybere ned i enkeltdelene. Herfra lægger vi en plan for, hvad vi evt. kan gøre for at løfte os og gøre det endnu bedre inden for de rammer og vilkår, vi har, lyder den umiddelbare kommentar fra borgmester Anette Mortensen efter offentliggørelsen.

Mikkel Lundemann Rasmussen, der er formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme glæder sig også over kommunens forbedrede placering. Han fremhæver i den sammenhæng tre positive ting.

- For det første, år det kommer til kommunens brug af private leverandører, har vi tidligere gjort det godt, og det gør vi fortsat. For det andet, så er der kommet et nyt emne til i dette års undersøgelse, nemlig »Grøn udvikling«, hvor vi placerer os i den bedste halvdel, og for det tredje, virksomhedernes oplevelse af information og dialog med kommunen er markant bedre end målingen i 2020, siger Mikkel Lundemann Rasmussen, der dog også ser de området, hvor det skal blive bedre:

- Ser jeg på infrastrukturen, er vores placering på kanten af Sjælland et vilkår, vi har, men heldigvis kan vi se frem til kraftige forbedringer i forhold til både togtrafik og vejforbindelse til motorvejen. Vi er godt nok gået frem i forhold til vurderingen af kommunens sagsbehandling, men jeg synes, vi skal gøre det endnu bedre, og ser et stort potentiale her.

Vigtigt at lytte Thomas Christensen der er chef i Stevns Erhvervsråd mener, at i en undersøgelse som DI's, får de deltagende virksomheder fra Stevns en god mulighed for at komme med deres helt egen vurdering af kommunens og erhvervsrådets indsats for at forbedre rammerne for erhvervslivet.

- Det er vigtigt, at vi lytter til virksomhederne og arbejder seriøst videre på baggrund af deres tilbagemeldinger til os. Vi skal være nysgerrige på, hvad der ligger bag ved svarene, og ikke mindst se på, om vi kan gøre det bedre. Først og fremmest er jeg dog overordnet tilfreds med, at Stevns går frem på virksomhedernes samlede vurdering af erhvervsvenligheden, siger han.

I Stevns Kommune har 45 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Virksomheder repræsenterer samlet set 419 arbejdspladser.