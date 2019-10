Stevns Kommune blev ikke informeret om togforringelser

- Ingen i Stevns Kommune er på forhånd orienteret. Det er fuldstændigt uhørt og udtryk for en enorm arrogance, at vi ikke bliver inddraget i denne beslutning, når vi i øvrigt har ført forhandlinger om Østbanens fremtid. Banen er kernen i infrastrukturen på Stevns og den østlige del af Faxe Kommune og forudsætningen for, at tusinder af mennesker kan komme frem på arbejde og uddannelsessteder, siger Steen S. Hansen.

- Det er simpelt hen ikke i orden at modtage budskabet i en pressemeddelelse fra Movia, og det må være rimeligt som minimum at forvente, at vi var blevet inviteret til et møde sammen med Faxe og Køge kommuner, hvor vi kunne have talt tingene igennem i ro og mag. Det er trods alt vores borgere, der bliver berørt af ændringerne, og det virker ikke, som om respekten for deres hverdag har været prioriteret højt i dette forløb. Jeg er også ret nysgerrig på, hvordan Lokaltog og Movia er kommet frem til, at det lige er stevnsborgerne, der skal skifte tog undervejs på rejsen. Det er uforståeligt, at det ikke kommer som et resultat af en dialog, hvor alle tre berørte kommuner kunne have givet deres besyv med, siger borgmesteren.