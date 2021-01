Se billedserie Vagtskifte: Borgmester Anette Mortensen overtager 1. marts bestyrelsesposten i Fonden Stevns Klint Besøgscenter fra kommunaldirektør Per Røner. Herefter konstituerer fondsbestyrelsen sig med en ny formand. Foto: Henrik Fisker

Stevns Klint Besøgscenter skal have ny formand

Stevns - 23. januar 2021 kl. 15:17 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Kommunaldirektør Per Røners forestående pensionering betyder nu, at Fonden Stevns Klint Besøgscenter skal have ny formand. Hvem det bliver, afgøres efter 1. marts, når fondsbestyrelsen konstituerer sig.

Per Røner er udpeget af Kommunalbestyrelsen som Stevns Kommunes repræsentant i fondsbestyrelsen, og den har efterfølgende valgt netop Per Røner som sin formand. Men når han fratræder som kommunaldirektør, forlader han også sin plads i fondsbestyrelsen.

I hans sted valgte Kommunalbestyrelsen borgmester Anette Mortensen (V) til den ledige bestyrelsespost. Det skete helt uden bemærkninger, men i en pressemeddelelse efter mødet udtaler hun følgende:

- Det er en opgave, jeg glæder mig til, for arbejdet med besøgscentret og verdensarven er både spændende og vigtigt for Stevns. Fonden havde et stort ønske om at sikre en kontinuitet i arbejdet, og som borgmester har jeg fulgt arbejdet tæt. Dels fra min plads i bestyrelsen for Stevns Klint Verdensarv og dels fra min plads i de to bedømmelsesudvalg i arbejdet med besøgscentret: arkitekt- og formidlingskonkurrencen, siger Anette Mortensen.

Da nyheden om kommunaldirektørens pensionering kom umiddelbart før jul, var det ellers et åbent spørgsmål, om han kunne fortsætte som kommunens repræsentant i fondsbestyrelsen.

- Jeg har orienteret fondsbestyrelsen om min afgang som kommunaldirektør, og så er det op til dem, om jeg skal fortsætte som formand. Hvis der ellers er enighed om det fra begge sider - dvs. også i Stevns Kommune - er jeg indstillet på at fortsætte og gøre arbejdet færdigt, sagde Per Røner til DAGBLADET ved den lejlighed.

Borgmester Anette Mortensen så ingen hindringer for den model.

- For min skyld kan det sagtens være ham, der fortsætter. Men det er op til bestyrelsen, sagde hun.

Men siden da har fondsbestyrelsen udtalt sig om sagen, og den ser gerne, at kommunens repræsentant samtidig er aktiv i organisationen, forklarer borgmesteren.

Det er aftalt med fondsbestyrelsen, at hun indtræder i som kommunens repræsentant 1. marts og får således en måneds overlapning, inden Per Røner fratræder i kommunen 31. marts.

Fonden Stevns Klint Besøgscenter er etableret med det formål at opføre et nyt besøgscenter for verdensarven i Boesdal Kalkbrud. Sideløbende står fonden for at etablere den driftsorganisation, som skal drive besøgscentret i det daglige efter indvielsen, der ventes at ske i forsommeren 2022.

Bestyrelsen består fra 1. marts af følgende:

Anette Mortensen, borgmester, Pernille Illum, cand.negot., Thomas Møller Kristensen, seniorkonsulent, og Tove Damholt, direktør for Verdensarv Stevns.