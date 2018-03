Stevns Fyr lukkes for adgang i næste uge

Stevns Fyrcenter blev i 2012 udpeget som et af stederne i Realdanias kampagne »Stedet Tæller«. Nu starter de geologiske undersøgelser på stedet, der skal danne grundlag for den videre beslutning om at etablere en trappe. Trappen skal øge gæsternes mulighed for at opleve klinten. Derfor lukker fyrcentret for offentlig adgang i næste uge.