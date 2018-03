Steen stemte blankt - Thomas gik imod

Der bliver ved at komme nye oplysninger om stemmeafgivningen på Kommunalbestyrelsens lukkede møde om lånetilsagnet på 3,7 millioner kroner til Østsjællands Museums flytteplaner. Stemmeafgivningen er ikke offentliggjort af kommunen, men flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen har selv valgt at fortælle, hvordan de har stemt.

Efter at DAGBLADET fredag kunne offentliggøre, at også Enhedslistens to medlemmer stemte nej, konkluderede vi, at der var i alt seks medlemmer, som har stemt nej. Det er - ifølge flere uafhængige kilder - korrekt. Men det viser sig nu, at ét medlem har stemt blankt.