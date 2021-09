På generalforsamlingen i Socialdemokratiet Stevns havde tre medlemmer ordet for at tale imod Steen S. Hansens dobbeltopstilling, fordi de ikke fandt, at der forelå tilstrækkeligt gode grunde til en dispensation fra partilovene. Det samme mener et snævert flertal i repræsentantskabet for S i Region Sjælland. Foto: Henrik Fisker

Steen S. Hansen må opgive drømmen om Regionsrådet

Stevns - 01. september 2021 Af Henrik Fisker

Stevns får ingen socialdemokratisk kandidat til det kommende valg til regionsrådet tirsdag 16. november. Da partiet i sidste uge offentliggjorde sin liste, manglede Steen S. Hansens navn blandt de opstillede kandidater, selv om han allerede tidligt sidste år meldte sin interesse for at stille op, og selv om han i april i år blev indstillet af generalforsamlingen i den lokale partiforening på Stevns.

Men Steen S. Hansen måtte efterfølgende lide den tort at blive vraget af sine partifæller, da der 4. maj blev holdt repræsentantskabsmøde for Socialdemokratiet i Region Sjælland. Anstødsstenen er partiets forbud mod dobbeltmandater, der i praksis betyder, at kandidater hverken må opstille til eller være medlem af to folkevalgte forsamlinger samtidig. Samtidig åbner vedtægterne dog en kattelem, hvor den enkelte kandidat »i ganske særlige tilfælde« kan søge dispensation fra forbuddet mod dobbeltmandater.

Det var en sådan dispensation, som et snævert flertal på 88 medlemmer af repræsentantskabet afviste at give Steen S. Hansen. 84 stemte for dispensationen, mens syv stemmer var blanke i den elektroniske afstemning.

Dermed brast drømmen for Steen S. Hansen om at blive den stevnske stemme i regionsrådet og dermed bringe vigtige sager fra lokalområdet op på regionalt niveau. I ansøgningen om dispensation lagde han især vægt på at tale om ungdomsuddannelser, infrastruktur og psykisk sårbare unge i det østsjællandske område, nærmere bestemt Sjælland øst for Sydmotorvejen.

To fik ja, to fik nej

På repræsentantskabsmøde var der fire ansøgninger om dispensation fra forbuddet mod dobbeltmandater til behandling. De socialdemokratiske delegerede valgte at give tilladelse til to, mens to andre fik afslag.

De to, der fik tilladelse til dobbeltopstilling, er begge nuværende medlemmer af regionsrådet, nemlig Kirsten Rask fra Kalundborg og Felix Pedersen fra Odsherred. Derimod blev det et nej tak til Michael Svane fra Lejre og altså Steen S. Hansen. Afstemningen skete individuelt for hver enkelt kandidat, og stemmetallene er dermed forskellige. Det samme er antallet af delegerede, der deltog i afstemningen - det svinger fra 159 til 179 på de fire afstemninger.

Steen S. Hansen er stærkt utilfreds med måden, som afstemningen foregik på, og peger på, at usikkerheden omkring det samlede antal afgivne stemmer langt overstiger den snævre margin, som han tabte med - blot fire stemmer.

- Alle fire ansøgninger om dispensation ligger inden for skiven, hvor kandidaten ønsker at repræsentere sit lokalområde i regionsrådet. Det er jo klart i partiets interesse, at alle 17 kommuner er repræsenteret på opstillingslisten og helst også i Regionsrådet, men på denne måde udelukker man nogle kommuner på forhånd. Nu bliver Stevns og Solrød de eneste kommuner, som ikke har en kandidat på listen, siger han.

Steen S. Hansen mener derfor, at det eneste rigtige havde været at tage en samlet afstemning om alle fire kandidater. Så ville det stå klart, at vi følger nogle principper i stedet for at stemme om enkeltpersoner og hvem, der kender hvem.

- Det er svært at gøre sig fri af mistanken om, at der har været tale om en taktisk stemmeafgivning, hvor de større byer bevidst har villet holde små kommuner ude for at fremme deres egne kandidaters chance. Det er jeg vred over, siger Steen S. Hansen, der ikke tøver med at kalde forløbet for »svineri«.

Debat om forbuddet

- Er du enig i Socialdemokratiets forbud mod dobbeltmandater?

- Som udgangspunkt ja, men forløbet her viser, at vi bør tage en diskussion om dobbeltmandaterne. Jeg er enig i, at man ikke både skal sidde i en kommunalbestyrelse og i Folketinget samtidig, for det er et fuldtidsarbejde at være folketingsmedlem. Men kombinationen af en kommunalbestyrelse og et regionsråd er noget andet. Jeg har i en årrække både passet sit fuldtidsarbejde og været gruppeformand og udvalgsformand samtidig. Til næste år har jeg planlagt at stoppe på arbejdsmarkedet, og så har jeg også tid til at sidde både i kommunalbestyrelsen og i regionsrådet, siger han.

- Du kunne jo have valgt kommunalbestyrelsen fra og satset på regionsrådet. Det gjorde Michael Svane fra Lejre, som også fik nej til dobbelt- opstilling.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg gerne vil gøre arbejdet i Børn, Unge og Læringsudvalget færdigt, og derfor stiller jeg op til genvalg ved kommunevalget i Stevns Kommune, siger han.

- Repræsentantskabsmødet fandt sted 4. maj, men det er først nu, at du melder offentligt ud, at du er vred over forløbet og resultatet.

- I foråret var jeg sygemeldt, og jeg har haft brug for at sunde mig oven på den omgang. Nu er jeg rask efter min sygeorlov og helt klar til valgkampen, siger Steen S. Hansen.