Steen S. Hansen dropper at blive borgmester på Stevns

- For mig er tiden kommet, hvor jeg skal have en anden rolle i partiet. Jeg har i været i spidsen for Socialdemokratiet på Stevns i mere end 12 år og været spidskandidat ved de sidste tre kommunalvalg. Jeg er fortsat vild med lokalpolitik og har mange mål at nå endnu. Som formand for udvalget for Børn, Unge og Læring har jeg og Stevns fortsat mange opgaver, der skal udvikles og løses, siger Steen S. Hansen i en pressemeddelelse.

Efter 12 år som gruppeformand og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet på Stevns benytter Steen S. Hansen årsskiftet til at meddele sin afgang. Partiet skal derfor nu både finde ny formand og borgmesterkandidat.

