Steen S. Hansen ser frem til en fire-årig periode i Kommunalbestyrelsen baseret på samarbejde og politiske resultater i stedet for splid og personangreb. Det er det, Stevns har brug for, som han siger.

Steen S. Hansen: Stevns fik den politisk rigtige sammensætning

Stevns - 28. december 2017 kl. 14:26 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fortsat borgerligt flertal på Stevns. Det gik op for Steen S. Hansen i løbet af valgaftenen og -natten. Og på trods af Venstres trængsler i den forgange periode og halveringen af mandater ved valget, så satte Anette Mortensen sig på borgmesterposten igennem en lidt turbulent konstituering, hvor hun til slut endte med en bred alliance ved at gå i ledtog med Socialdemokraterne. DAGBLADET har inviteret Steen S. Hansen til et interview om den forgangne valgperiode og valgets konsekvenser. Et af spørgsmålene lyder:

Du fik pludselig chancen for at blive borgmester, da Varly Jensen midt i konstituerings-afstemningen fremsatte et forslag, der pegede på dig. Hvorfor greb du ikke den mulighed?

- Ja, jeg kunne godt være blevet borgmester, hvis jeg havde spurgt rundt i salen den aften. Jeg vurderede bare på det tidspunkt, at det var ikke det, Stevns havde brug for, da det helt sikkert ville have skabt splid og et forpestet samarbejdsklima igen. Vi havde indgået en anden aftale, og den ville jeg holde. Man kan vel sige, at vi har fået den »næstbedste« løsning, men den politisk rigtige sammensætning, hvor det største parti på Stevns er med.

