Steen S. Hansen, der er gruppeformand for Socialdemokraterne, kan godt se, at Enhedslisten har en pointe i sin kritik vedrørende en borgerrådgiver-funktion i Stevns Kommune. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Steen S. Hansen: Plads til forbedringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Steen S. Hansen: Plads til forbedringer

Stevns - 11. maj 2018 kl. 12:34 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gruppeformanden for Socialdemokraterne i Kommunalbestyrelsen hedder Steen S. Hansen. Det var også ham, der ledede forhandlingerne, da den daværende flertalsgruppe i den afgåede kommunalbestyrelse fik stykket et budget sammen for 2018, som 17 ud af 19 endte med at stemme for.

- Jeg kan godt se, at der er plads til forbedringer i denne her vedtagelse. For os var det dog vigtigt, at vi fik gang i en borgerrådgiver allerede nu i én eller anden form. Og derfor stemte vi for, siger Steen S. Hansen, da DAGBLADET forelægger ham Enhedslistens kritik fra budgetpartnerne i budget 2018, der direkte siger, at der er tale om et forligs-brud i forbindelse med aftalen om en borgerrådgiver i Stevns Kommune.

Socialdemokratiske gruppeformand tror dog ikke på, at der er grobund for en fuldtidsstilling for en borgerrepræsentant i en så lille kommune som Stevns.

- Vi har simpelthen ikke så mange sager, at det kan retfærdiggøre en fuldtidsstilling. Når jeg sidder og taler med andre i mindre kommuner, så er det også det, de siger til mig. Men hvis vi nu kan etablere en funktion i fællesskab med andre kommuner, så vil vi også kunne gøre borgerrepræsentanten uafhængig, siger Steen S. Hansen, der medgiver, at Enhedslisten har en pointe i sin kritik:

- Det er ikke godt nok det her. Og vi skal have en snak med Enhedslisten, hvordan vi kommer videre her fra.

relaterede artikler

EL: Brud på budgetforliget om borgerrådgiver 11. maj 2018 kl. 12:30

Borgerrådgiver samler ny politisk opbakning 22. juni 2017 kl. 06:24