To nye socialdemokratiske udvalgsformænd: Henning Urban Dam Nielsen (tv.) bliver formand for Social- og Sundhedsudvalget, mens Steen S. Hansen tager formandsposten i Børn-, Unge- og Læringsudvalget. Foto: Erik Nielsen

Steen, Henning, Flemming og Mikkel er de nye formænd

Stevns - 08. december 2017 kl. 13:34 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fire stående udvalg har med offentliggørelsen af den kommende udvalgsstruktur fået hver en formand. Her er den mest overraskende nyhed måske, at Henning Urban Dam Nielsen (S) bliver ny formand for Social- og Sundhedsudvalget. Hidtil har han været et dedikeret medlem af Børneudvalget, men skifter altså nu spor til et andet udgiftstungt udvalg.

Til gengæld bliver Steen S. Hansen (S) formand for Børneudvalget, som fremover skal hedde Børn-, Unge- og Læringsudvalget.

Flemming Petersen (V) har i to perioder været formand for Plan- og Teknikudvalget og bliver nu formand for det større Teknik-, Miljø- og Fritidsudvalg, mens den nyvalgte Mikkel Lundemann Rasmussen (K) får lov at prøve kræfter med det nyoprettede Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Turismeudvalg.

Ser vi på de nye udvalg, springer det i øjnene, at der ikke er sat navn på næstformandsposterne. Disse poster overlades det til de enkelte udvalg selv at besætte, og det giver i udgangspunktet oppositionen mulighed for at komme til fadet.

Det samme gælder den formelle post som anden viceborgmester, der er ulønnet - den får de tre oppositionspartier: Nyt Stevns, Dansk Folkeparti og Enhedslisten lov at kæmpe om.