Se billedserie Mogens Haugaard Nielsen kan nu tilbringe mere tid på »Haugaard«, hvor der er flere projekter, som har »hængt i bremsen«, som han udtrykker det. Foto: Kim Rasmussen

Status på en kaotisk periode

Stevns - 13. januar 2018 kl. 06:07 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mogens Haugaard Nielsen var afgående borgmester op til nytår og formåede efter kommunevalget i november ikke at opfylde sin ambition om at fortsætte i stolen.

DAGBLADET ville gerne have haft et afskedsinterview med den afgående borgmester, men efter noget betænkningstid meldte Mogens Haugaard Nielsen tilbage til avisen, at det ønskede han ikke. Efterfølgende har avisen så indgået en aftale om et interview her i det nye år, og i den sammenhæng besøgte DAGBLADET i tirsdags bopælen »Haugaard« lige uden for Lund - kun få hundrede meter fra kommuneskiltet mellen Faxe og Stevns.

På en blæsende januar-dag, hvor nogle stykker af Haugaards solide kødkvæg så ud til at være de eneste, der ikke frøs uden for, bød den tidligere borgmester journalisten og fotografen inden for i varmen ved køkkenbordet.

Hvorfor skal interviewet først holdes nu og ikke før nytår?

- Der har været mange hændelser i den her valgperiode, og det vil jeg gerne snakke om som Mogens og ikke som borgmester. Når man er borgmester, så er man begrænset i nogle friheder i forhold til, hvad man kan udtale sig omkring. Så det er derfor.«

Så du mener, at du kan tale mere frit nu?

- Ja, og i forlængelse af det, så er der også noget, jeg lige som har på hjerte. Jeg gerne vil sige.

Er det så også derfor, at du ikke holdt en afskedsreception - eller hvorfor gjorde du ikke det?

- Nej, det er det ikke. Det tænkte jeg selvfølgelig meget over, om jeg skulle. Jeg holdt ikke nogen reception, da jeg blev borgmester. Og dog, men det var kun for den helt nære familie, og det betalte jeg selv. Jeg har det sådan, at jeg faktisk ikke bryder mig om at lave sådan en fejring af mig selv for borgernes penge og bære alle gaverne hjem på mine private hylder. Det har jeg det skidt med. Det er sådan et princip jeg har, og hvis du kigger på min repræsentationskonto, hvad jeg har brugt i de seneste fire år, så vil du se, at jeg faktisk nærmest ikke har trukket på den konto....og så er der selvfølgelig også forløbet af valgperioden, som man kan sige har været både rædselsfuld og fantastisk på én gang.

