Sådan ser kortet over regeringens kommende vejprojekter ud i den infrastrukturplan, som blev fremlagt torsdag klokken 12. Kortgrafik: Infrastrukturpklanen

Statsvej til Stevns er med i nyt regeringsudspil om infrastruktur

Anlæg af vejforbindelse fra motorvejen til Stevns er med som et vejanlæg, der står til at blive anlagt i den infrastrukturplan, som regeringen netop har fremlagt her klokken 12 torsdag.