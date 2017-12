Den radikale gruppeformand i den nuværende kommunalbestyrelse sikrede sig også en plads i den nye kommunalbestyrelse. Line Krogh Lay (R) var på valgaftenen, inden resultatet forelå, på fin talefod med Anette Mortensen. Efterfølgende kritiserer Line Krogh Lay nu den kommende borgmester for manglende samarbejde med oppositionspartierne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Startkaos i konstitueringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Startkaos i konstitueringen

Stevns - 01. december 2017 kl. 12:46 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thor Grønbæk blev ikke genvalgt til den nye kommunalbestyrelse, og han var den første, der tog ordet og begrundede sin afvisning af den nye struktur i styrelsesvedtægten, som blev afvist med stemmerne 10-9 i den afgående kommunalbestyrelse torsdag aften.

Læs også: Et slag i bolledejen fra afgående kommunalbestyrelse

- For to år siden blev vi enige om i Kommunalbestyrelsen, at vi skulle gå fra fire til tre udvalg for at hjælpe forvaltningen med at finde penge i de udmeldte besparelser. I år blev så alligevel enige om at bibeholde fire. Men nu går man med den nye konstituering så op på hele fem udvalg. Hvorfor ikke lave 19, når I nu er i gang, så kan alle blive tilfredse og få deres eget udvalg med en formandspost? Jeg mener, at I er i gang med at voldbolle skatteborgernes penge. Det kan jeg ikke lægge stemmer til, og derfor stemmer jeg nej, sagde Thor Grønbæk.

Et ekstra udvalg betyder, at der skal findes 326.000 kroner til at finansiere vederlag til formanden, de øvrige udvalgsmedlemmer med mere. Eneste anviste finansiering ind til videre er 40.000 kroner, som kommer ved nedlæggelse af Bevillingsnævnet, der bliver lagt ind under Arbejdsmarked-, Erhverv- og Turismeudvalget.

Det resterende beløb til honorering - cirka 286.000 kroner - samt afledte omkostninger medtages til den første budgetopfølgning i 2018.

Den nye borgmester Anette Mortensen konkluderede efter det stod klart, at hun ville tabe afstemningen, at det nye flertal vil konstituere sig i næste uge efter den gamle styrelsesvedtægt med kun fire udvalg, hvorefter man straks i det nye år vil tage bolden op igen i den nye kommunalbestyrelse, så der kan blive fem udvalg i stedet for fire.

Hun afviste ligesom den kommende viceborgmester Varly Jensen (DF), at Stevns Kommune taber penge på den nye konstruktion.

- Det er rigtigt, at vi i vores indstilling har fem udvalg med en ændret opgavefordeling. Vi fjerner Natur-, Fritids- og Kulturudvalget og får i stedet to nydannede udvalg med nye fokusområder. Det er vigtigt, at vi sætter mere fokus på erhverv og turisme. Og så bruger vi i dag kæmpe beløb på at udbedre fejl og mangler på bygge- og ejendomsområdet. Derfor er Plan- og Ejendomsudvalget faktisk en god idé, hvor vi vil komme til at spare penge og ikke mindst vise respekt for borgernes penge, sagde han.

Læs mere i DAGBLADET Stevns fredag

relaterede artikler

Politisk benspænd for ny borgmester 01. december 2017 kl. 12:34