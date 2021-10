Køge Bugt er altid smuk på overfladen. Men der er stor bekymring for, hvad der kan ske, hvis der bliver dumpet flere millioner kubikmeter havneslam fra Lynetteholm-projekte. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Stadig stor bekymring for dumping-planer i Køge Bugt efter borgmester-møde med minister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stadig stor bekymring for dumping-planer i Køge Bugt efter borgmester-møde med minister

Stevns - 13. oktober 2021 kl. 15:56 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Fire borgmestre fra Køge Bugt-kommunerne udtrykte tirsdag deres tydelige bekymring over for transportministeren i forhold til dumping af Lynetteholm-slam i bugten. Og bekymringen er ikke umiddelbart blevet mindre, selvom de fire borgmestre er blevet en smule klogere på projektet. Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at mindst 2,5 millioner kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer Køge Bugt-borgmestrene, der tirsdag på et møde delte deres bekymring med transportministeren.

Umiddelbart er borgmester Anette Mortensen ikke blevet mere tryg efter en time i Benny Engelbrechts selskab. Med hos transportministeren var også repræsentanter fra By og Havn, der er et udviklingsselskab, som for 95 procents vedkommende er ejet af Københavns Kommune, mens staten ejer de sidste fem procent.

- Embedsfolk fra By og Havn og ministeriet forsøgte at berolige os med, at der ikke var grund til bekymring for miljøpåvirkningen af Køge Bugt og kysterne. Men vi er stadig ikke betrygget ved det, vi fik at vide i forhold planerne om at dumpe store mængder slam fra Københavns havn i Køge Bugt, lyder det fra borgmester Anette Mortensen fra Stevns Kommune, efter hun sammen med politiske KKR-fæller fra Køge, Solrød og Greve samt administrative repræsentanter fra Region Sjælland havde et timelangt møde med transportministeren.

Ikke undersøgt nok For at kunne bygge den kunstige halvø Lynetteholmen ud for Refshaleøen i København skal der fjernes enorme mængder af slam, som efter planen skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt, men Køge Bugt-borgmestrene er bekymrede for, at konsekvenserne af den handling ikke er undersøgt godt nok.

Det var et af de budskaber, som borgmestrene tirsdag afleverede til transportminister Benny Engelbrecht, da de var inviteret til møde med ministeren om netop Lynetteholmen.

Fire borgmestre På mødet deltog ud over borgmesteren fra Stevns også borgmester Niels Hörup fra Solrød Kommune, borgmester Pernille Beckmann fra Greve Kommune samt viceborgmester Mette Jorsø fra Køge Kommune.

Borgmestrene rejste blandt andet bekymring over, hvordan dumpingen af de store mængder slam vil komme til at påvirke havmiljøet og dyrelivet i Køge Bugt og Østersøen samt strandene, turismen, fritidsfiskeriet og erhvervsfiskeriet i området.

- Vi skal ikke stå på mål for udviklingsprojekter i Københavns Kommune, som er støttet af staten, når vi ikke kan gennemskue, hvad det får af konsekvenser. Vi har fortsat en del spørgsmål til projektet, og vi er blevet lovet, at vi får svar på alle spørgsmål på skrift ud over, at der vil komme besøg fra By og Havn, så alle vores kommunalbestyrelser også kan blive ordentligt informeret, siger Anette Mortensen.

De fire borgmestre pegede over for ministeren også på, at man løser ikke et miljøproblem ved at flytte problemet til et andet sted. Det skaber blot et andet miljøproblem.

Beroliget af projektmager - Vi fik at vide, at slammet ikke ville forurene Køge Bugt. Men selvfølgelig bliver der tilført nogle stoffer via slammet. Og i kommunerne arbejder vi med at reducere kvælstofudledning og på anden vis reducere miljøpåvirkninger, så vi kan passe godt på vores miljø. Derfor er vi naturligvis også bekymrede over de konsekvenser, dumpingen af så store mængder slam nær Køge Bugt kan få for vandmiljøet i Køge Bugt, som i forvejen er sårbart, lyder det fra Anette Mortensen, der mener, at det er sin sag at sidde over for embedsfolk, som har arbejdet med det her i lang tid.

Håndtering af slam Opfordringen til ministeren lød blandt andet på at undersøge andre muligheder for håndtering af de enorme mængder af slam og til at holde stram snor i, hvordan man sikrer sig, at lovgivningen bliver overholdt, og at der bliver taget hensyn til og taget godt hånd om miljøet.

Under mødet bekræftede Benny Engelbrecht, at beslutningen om at dumpe slam nær Køge Bugt hviler på forligskredsen på Christiansborg, og ministeren fortalte samtidig, at Køge Bugt kommunerne ikke har været informeret tids nok om det omfangsrige projekt. Køge Bugt kommunerne fik derfor tilbud om et fælles informationsmøde mellem ministeriet og de fire byråd.

- Der kom nye oplysninger frem, men jeg må sige, at jeg er stadig meget bekymret for miljøet i Køge Bugt, hvis det her bliver til virkelighed. Og det bekymrer mig også, at By og Havn ser meget isoleret på dette ene projekt i stedet for at se på miljøet som helhed, konkluderer Anette Mortensen efter tirsdagens møde i Transportministeriet.

relaterede artikler