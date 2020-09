En person fra flygtningecenteret på Mandehoved er bekræftet smittet med corona og er nu isoleret på et andet sted. Billedet er taget i forbindelse med åbningen af centret i 2017. Arkivfoto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Stadig kun ét bekræftet tilfælde af coronasmitte på Mandehoved

Stevns - 07. september 2020

Beboerne på Stevns Kommunes center for nydanskere med opholdstilladelse i den gamle flyverkaserne på Mandehoved holder fortsat vejret efter, at en mandlig beboer kort før weekenden blev testet positiv for Covid-19. Mens den pågældende er bragt i isolation på et sted uden for Mandehoved, må de øvrige beboere holde sig i isolation i deres respektive boliger for at undgå smittespredning.

I weekendens løb har Styrelsen for Patientsikkerhed testet beboerne for coronasmitte, men mandag formiddag var der ikke konstateret flere smittede, oplyser direktør Ralf Klitgaard Jensen fra Stevns Kommune.

- Systemet fungerer på den måde, at vi som myndighed bliver orienteret, hvis der er konstateret yderligere smittetilfælde. Det er indtil nu ikke sket. Vi ved ikke, om alle testresultater ligger klar, men derimod ligger det klart, at alle skal testes to gange for, at isolationen kan ophæves. Så først i løbet af et par dage kan vi afblæse beredskabet. Men indtil nu er der ingen grund til panik, siger han.

Smittet ude af centret

Den smittede person er flyttet væk fra centret, hvor han skal opholde sig i isolation, indtil han er fri for symptomer og dermed kan raskmeldes. Ifølge avisens oplysninger arbejder han til daglig på en arbejdsplads uden for Stevns Kommune.

Det var netop Styrelsen for Patientsikkerhed, der i sidste uge traf beslutning om, at de øvrige beboere skulle isoleres i deres boliger. Begrundelsen er, at boligerne på Mandehoved ligger tæt, og at beboerne deler en række fælles faciliteter, bl.a. køkken. Af samme grund står Stevns Kommune for leverance af mad og drikke til beboerne.

Målet for Styrelsen for Patientsikkerhed er dermed at indkredse og bremse eventuel yderligere smitte meget hurtigt. Hvis det viser sig, at flere beboere på Mandehoved er smittede, vil styrelsen sætte yderligere kontaktopsporing i gang; dvs. finde de borgere, som vurderes at have været nære kontakter til de smittede, så de også kan blive testet, hedder det i en pressemeddelelse fra Stevns Kommune.