Foråret har ramt Vallø Slot - og det har rigtig mange besøgende opdaget. Så husk at holde god afstand på weekendturen. Foto: Elmer Madsen

Stabilt højtryk over Vallø

Foråret er over os, fuglene pipper, blomsterne pibler op af jorden, og de første bøgetræer er sprunget ud. Himlen er høj, og luften er klar - og nu er det weekend med et par fridage mere oven på en god, lang påskeferie.

Så er det, at vi skal prise os lykkelige over, at der ikke er indført udgangsforbud i Danmark, sådan som befolkningen i en række sydlige lande må leve med på tredje eller fjerde uge.