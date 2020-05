Spritstiv bilist torpederede hellenalæg og efterlod nummerplade

Det oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, til sn.dk.

- Der er tale om en spritbilist, der på Strøbygade påkørte et helleanlæg, hvorefter han også ramte nogle færdselstavler. Bilisten kører fra stedet, men larmen har vækket en beboer i nærheden, som gik ud for at se, hvad der var sket, siger Martin Bjerregaard, til sn.dk.

Her kunne vidnet konstaterer, at der på vejbanen lå en del vragdele blandt andet varebilens nummerplade. Det var derfor forholdsvist nemt for politiet, at finde frem til føreren.

- Vi traf føreren på en adresse i Stevns, og det viste sig, at der var tale om en 32-årig slovak, der viste sig at være temmelig fuld, da politiet dukkede op på adressen, Martin Bjerregaard, til sn.dk.

Han blev derfor anholdt og der blev udtaget blodprøve, hvorefter han blev løsladt.