Spritbilist stak af fra færdselsuheld

Lørdag morgen kl. 8.53 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, idet en personbil var forulykket og føreren forsvundet fra uheldsstedet.

På uheldsstedet fandt politiet en personbil med skader på fronten efter påkørsel af et vejskilt, så bilen var standset på Ammerupvej. Ingen øvrige trafikanter var tilsyneladende involveret i ulykken, så politiet begyndte straks at lede efter føreren. Herunder fik politiet kontakt til et vidne, der kunne give oplysninger om, hvor den mandlige fører måske kunne befinde sig.