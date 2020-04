Spritbilist påkørte en anden bil

Der var tale om en 64-årig kvinde fra Strøby, som var svagt påvirket af alkohol, ifølge en alkometertest, som hun deltog i. Testen viste dog, at hun var mere påvirket end tilladt, hvorfor hun blev sigtet for spirituskørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.