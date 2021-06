Se billedserie De nye SSP-medarbejderes base er Stevns Ungdomsskole, hvor leder Bjarne Lykke, her er flankeret af Anders Laursen (tv) og René Christensen (th). Foto: Klaus Slavensky

Send til din ven. X Artiklen: Sport og fritidsaktiviteter bruges som forebyggende arbejde over for de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sport og fritidsaktiviteter bruges som forebyggende arbejde over for de unge

Stevns - 22. juni 2021 kl. 18:07 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

To nye SSP-medarbejdere har netop stemplet ind og er klar til positive møder med den stevnske ungdom.

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

På Stevns hører de under Stevns Ungdomsskole, og skoleleder Bjarne Lykke glæder sig til samarbejdet med de nye medarbejdere, som faktisk har været i gang siden maj, hvor den mangeårige SSP-konsulent John Brok-Jørgensen har tilrettelagt "et overleveringsforløb", så hans fortjenstfulde indsats kan fortsætte uden bump på vejen.

Erfaring og engagement

Det er to erfarne herrer der overtager det vigtige koordineringsarbejde med et SSP-netværk, der i kraft af stort lokalkendskab kan vurdere faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår opfanges tidligt nok til, at der kan gøres en indsats, før problemerne bliver for store.

- Vi vil gøre mere af det som har fungeret, og mere af det rigtige, siger Bjarne Lykke og tilføjer, at det handler om at opbygge en "stevnsprofil" blandt de unge, så de er trygge og får et godt selvværd.

René Christensen og Anders Laursen nikker, for de ved hver især hvad ungdomsskolelederen taler om.

René Christensen har siden 1989 arbejdet med skovbørnehaver, på fritidshjem og ungdomsklubber, og været gademedarbejder i Køge i 11 år. Han har også baggrund som familievejleder for sårbare unge, og han er ansat på fuld tid med SSP-arbejdet.

Anders Laursen er uddannet folkeskolelærer og har virket i faget i 18 år i bl.a. Karise og på Hellested Friskole, hvor han var SSP-lærer. Han er ansat på halv tid, idet han også skal arbejde på Ungdomsskolens afdeling Skørpinge Mark i Rødvig.

Både René Christensen og Anders Laursen taler en del om 'puls', som egentlig godt kunne være en metafor for at de skal tage pulsen på ungdomslivet på Stevns, men det står for noget som ligner, nemlig Pædagogik, Udvikling, Læring og Samarbejde.

- Jeg har lige været på bådtur med en 6. klasse og i morgen er det René som tager styrepinden, fortæller Ander Laursen og henviser dermed til PULS-aktiviterne med bl.a. kanosejlads, hvor naturen bliver klasseværelse og vandet læringsrum, og hvor f.eks. Rib-sejlads og Stand Up Paddle kan bruges som teambuilding.

- Det handler om at opbygge relationer til børn og unge, og derfor kommer vi på skolerne, både folkeskolerne, de private skoler og i ungdomsskolens klubber. Og så skal vi have jævnlig kontakt til forældre. Så vi er på lige fra starten, fortæller René Christensen, og henviser bl.a. de bekymringssamtaler som kan bruges hvis SSP-konsulenterne finder at nogle unge er ved at komme ud på kanten.

Plan for 2021-2014

Stevns Kommune har netop lavet en plan for SSP-samarbejdet for 2021-2024, og heri nævnes, at det grundlæggende er at sikre og vedligeholde et netværk, som indsamler viden og forebygger, at unge udvikler en uhensigtsmæssig adfærd med hensyn til kriminalitet og misbrug.

"Hvilke områder har topprioritet i jeres arbejde; hvad er forældrenes største bekymringer?"

- Det er narko og seksuel billeddeling, kommer det prompte fra Bjarne Lykke. De unge blander sig meget på Stevns i dag, hvor de før hen holdt sig til deres boligområder, så det gælder om at opbygge kontakten tidligt, siger han.

- Vi kan give råd og vejledning til forældrene. Vi kan dele vores viden med både socialforvaltningen og politiet, indskyder Anders Laursen.

- Men vi har tavshedspligt til en vis grad. Vi kan afdække problemer og foretage underretning, men vi fortæller det altid til de unge først, supplerer René Christensen.

Den positive identitet

Bjarne Lykke mener, at det er lettere at skabe en positiv lokal identitet for de unge i en mindre kommune som Stevns.

- Der er ca. 250 unge på en årgang, det er nemt at overskue. Og dermed også at uddelegere opgaverne.

- Ja, jeg har indtryk af, at man som SSP-medarbejder bliver hurtigere kendt på Stevns end i Køge. Vi har allerede skrevet til forældre, og vi har haft mange PULS-forløb på skolerne siden vi startede i maj, oplyser René Christensen.

- Vi har lavet teambuilding med 7. klasserne, og lavet klassebesøg med fokus på kriminalitet og rusmidler i 8. klasserne, fortæller Anders Laursen, og lægger SSP-kalenderen på bordet.

Den er et imponerede årsværk, der som udgangspunkt arbejder proaktiv og forebyggende med afholdelse af ungecaféer, forældremøder, individuelle samtaler og konfliktmægling. Men også reaktive indsatser mod bl.a. kriminelle handlinger som f.eks. butikstyveri.

- Vi arbejder med en forebyggelsestrekant med bl.a. ungdomsskolen som centrum, og så netværksarbejde og direkte kontakter til de unge og deres forældre og så endelig kriminalitetsforebyggelse med bl.a. offersamtaler og genoprettende processer, forklarer Bjarne Lykke.

Tillid og troværdighed

Det er magtpåliggende for Stevns Kommunes to nye SSP-medarbejdere at understrege, at de ikke har myndighedsopgaver, for det handler om tillid og troværdighed i arbejdet med børn og unge.

- Det er et meget spændende arbejde, og jeg glæder mig fordi det er så udfordrende, siger Anders Laursen og tilføjer:

- Jeg har været lærer i mange år og kan godt lide at opbygge relationer til de unge, så jeg ser frem til en masse gode oplevelser, konkluderer han.

- Det er lige præcis det at opdyrke relationer til de unge, som driver os, og det kan vi. Det kan være hockeyspil eller beachball, men bag det sjove i sport ligger samværet og fællesskabet. Aktiviteterne er en icebreaker, som giver positiv respons når vi møder de unge igen i anden sammenhæng, siger René Christensen.