Spor er børneteater for de mindste

Det er en børneteaterforestilling, som henvender sig til aldersgruppen to til fem år, og der er stadig billetter at få oplyser arrangøren: Stevns Teaterforening.

For... dengang bedstefar var dreng, var månen helt glat og uden huller. Det har han selv sagt. En dag fik han lyst til at skyde til måls efter den, men den var alt for langt væk. Stenene lavede kun huller og spor på jorden. Så han tog et par kæmpe gummistøvler på og drog ud i verden for at lave huller i månen og sætte sig spor.