Se billedserie Redaktionen fra Sn.dk og DAGBLADET samt flere læserbrevsskribenter har stillet en del spørgsmål til udvalgsformand Flemming Petersen (V), men han svarer ikke på noget før efter Kommunalbestyrelsens møde onsdag, oplyser han. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Spørgsmålene står i kø: Udvalgsformand besvarer først spørgsmål om Ådals Mark efter møde onsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spørgsmålene står i kø: Udvalgsformand besvarer først spørgsmål om Ådals Mark efter møde onsdag

Stevns - 26. november 2019 kl. 16:50 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Versionen af udviklingsplanen, som flertallet i fagudvalget vedtog 12. november, var væsentligt forskellig fra den plan, der var i høring i foråret med hensyn til Ådals Mark. På trods af, at der ligger en underskriftsindsamling mod byggeri på Ådals Mark og 31 ud af 32 høringssvar var kritiske over for det, er der fremlagt en udviklingsplan, der er åben over for byggeri på Ådals Mark. Hvorfor?

Læs også: Flertal kendte godt til konkret projekt i Ådalen

Spørgsmålet hænger stadig i luften: Hvorfor er teksten i udviklingsplanen fra Strøby Egede gået fra at være »kritisk« over for et byggeri til at være »åben« over for et byggeri?

Og hvorfor udelades relevante oplysninger fra høringsmaterialet i udviklingsplanen?

Hvem har truffet beslutning om at teksten om Ådals Marks skal laves om til fordel for et byggeri? - og hvem fører pennen i den sammenhæng?

Det må enten være i forvaltningen eller fra politisk hold - hvem tager ansvaret?

Udvalgsformand Flemming Petersen har kendt til bygherres ønsker over et år (juni 2018) jævnfør den meget fyldestgørende aktindsigt med mødereferater. Forvaltningen har eksempelvis fremlagt en fuld tidsplan om forløbet for godkendelsen af byggeriet på Ådals Mark. Hvorfor indgik dette faktum ikke i høringsmaterialet til udviklingsplanen?

Er svaret politisk motiveret eller motiveret i høringsfasen - hvilke høringssvar henvises til i flertalsbeslutningen i PMT?

Disse spørgsmål og flere har redaktionen søgt at få udvalgsformand Flemming Petersen til at svare på siden mandag eftermiddag.

Udvalgsformanden oplyser i en mail tirsdag morgen, at han ikke har svar på de fremsatte spørgsmål inden Kommunalbestyrelsens møde i morgen onsdag, hvor sagen om udviklingsplanen i Strøby Egede er på dagsordenen.

Flere læserbrevsskribenter i DAGBLADET og www.sn.dk/debatstevns har også spørgsmål til udvalgsformanden. De får heller ikke svar på deres spørgsmål i første omgang.