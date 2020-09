Spørg lægen om corona-virus

AOF Østsjælland indbyder til et offentligt møde med praktiserede læge Charlotte Bech, der vil tale om og svare på spørgsmål om coronavirus. Det foregår på tirsdag 22. september kl. 19 på Store Heddinge Skole.

I sit foredrag taler Charlotte Bech om frygten for tab af menneskeliv, hvor alle afventer dommen over hvert enkelt samfunds reaktioner. I Danmark lukkede vi helt ned. Men virker det? For hvad ved vi lige nu om forebyggelse og behandling af corona? Hvorfor har Sverige så høj en dødelighed sammenlignet med Danmark og Norge?