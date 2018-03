Bag mikrofonen: Poul Erik Madsen. Onsdag 4. april runder han 75 år. Foto: Bjørn Armbjørn

Spilledåsens markante og blufærdige formand

Stevns - 28. marts 2018

It don't mean a thing if it ain't got that swing - sådan lød ordene fra Duke Ellington allerede i 1943, som også er Poul Erik Madsens fødeår. Måske har han lyttet ekstra godt efter sangen fra det store jazzikon, mens han lå i vuggen, for er der noget, som har kendetegnet Madsens livssyn gennem trekvart århundrede, er det netop nerven i musikken.

Swingmusikken står hans hjerte nær - som forsanger i det hedengangne band: De Gedigne Degne og nu i andre konstellationer, når han sammen med sine musikalske legekammerater spiller op til sjov og ballade.

Men også på andre arenaer er der musik over Poul Erik Madsen. Det kan man opleve forud for alle Spilledåsens koncerter, hvor formanden - det er også Madsen - gerne indleder aftenen med et længere litterært skoleridt ud i poesiens verden og sine betragtninger om livets tilskikkelser i almindelighed. En ramsaltet bemærkning eller to om tidernes ugunst finder også plads i velkomsten til det sagesløse publikum, inden han overlader scenen til aftenens kunstner, som publikum dybest set er kommet for at høre.

Formandskabet i Spilledåsen - som i Poul Erik Madsens begrebsverden ikke blot er en forening, men et lokalt spillested, uagtet at lokalerne ret beset hedder Snurretoppen - overtog han i 2013 på et tidspunkt, hvor publikum i betænkelig grad havde besluttet at finde andre beskæftigelser end at gå til rytmisk koncert i Store Heddinge. I dag er publikumskrisen langt fra overstået, men det er alligevel under hans ledelse lykkedes at skabe et koncept og ikke mindst internt sammenhold, som trods svigtende tilskud fra Kulturministeriets puljer peger fremad og giver håb om foreningens overlevelse.

Det er således en afholdt formand, som på onsdag runder 75 år - samme aften, som han har æren af at byde velkommen til selveste Hanne Boel ved en formentlig udsolgt koncert. Står det til Madsen selv, skal der ikke gøres meget ud af hans fødselsdag, men om det kommer til at holde stik, bliver der måske flere om at bestemme.

Markant lærerformand

Poul Erik Madsens personlige blufærdighed står i nogen grad i kontrast til hans ofte karakterfaste fremtræden i sine 22 år som formand for Danmarks Lærerkreds 44, der dækker Køge og Stevns. Her var han kendt for sine særdeles fyldige beretninger på kredsgeneralforsamlingen, der i form og længde næppe lod Fidel Castros 1. maj-taler meget efter. Før den tid var han i 10 år tillidsmand for sine lærerkolleger på Strøbyskolen, som den indfødte københavner kom til i 1975, hvor skolen dengang lokkede med gode boliger til en rimelig penge, hvis blot lærerne ville flytte på landet.

Efter sin pensionering fra lærerkredsen i 2012 har Madsen - der bor i Store Tårnby - kastet sig over andre gøremål. Formandskabet i Spilledåsen og diverse spillejobs med swingvennerne suppleres af lejlighedsvis optræden i Stevns Lokal Radio, hvor han i flere år bestyrede programmet, hvor de folkevalgte på skift kom i studiet for at blive udspurgt af »den politiske redaktør«.

Og apropos politik, så har Madsen også selv et politisk ståsted. Han fik nok af SF i regeringstiden, hvor han følte, at Villy Søvndal solgte ud af arvesølvet, og siden har han været medlem af Enhedslisten. Han stillede op ved valget i 2013 uden at komme i Kommunalbestyrelsen og gentog ikke forsøget fire år senere.