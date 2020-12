Spilledåsen slutter året med dansk popsanger

I de senere år har det nærmest været en fast tradition, at Kulturforeningen Spilledåsens sidste koncert inden jul har leveret det helt store udtræk af trompeter og basuner, når skiftende big bands har lagt vejen forbi. Merry Christmas Baby har det flere gange lydt, når DR's 19 mand store big band har stået på scenen i Snurretoppen til en hæsblæsende julekoncert. Også den nu afdøde Ib Glindemanns orkester har lagt vejen forbi Store Heddinge i december.

Men i år vil Spilledåsen det anderledes. Her er Brian Risberg Clausen fra Dåstrup ved Viby Sjælland inviteret til at optræde ved årets sidste koncert, der finder sted tirsdag 8. december kl. 20.00. I den brede offentlighed er han bedre kendt under kunstnernavnet: Bryan Rice - en kendt dansk popsanger, der skriver sine sange selv.