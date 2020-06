Blueslegenden Walter Trout skulle have spillet i Snurretoppen 2. juni, men aflyste på grund af coronakrisen. Spilledåsen håber stadig, at han lægger vejen forbi i 2021. Billedet her er fra hans seneste koncert i Snurretoppen i 2010. Foto: Hans Jørgen Johansen

Spilledåsen slap nådigt gennem coronakrisen

Stevns - 11. juni 2020 kl. 17:24 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været et slemt forår for kulturlivet og dermed også Kulturforeningen Spilledåsen, som i foråret måtte aflyse fire af de seks planlagte koncerter på grund af coronakrisen. I januar fyldte Grarup All Stars kun godt halvdelen af stolesæderne ud i Snurretoppen, mens Kansas City Stompers og Jesper Thilo satte ny deltagerrekord til en jazzaften på Harmonien en måned senere.

Den koncert blev afviklet med håndsprit i baren og kort før, at samfundet blev lukket ned. Det samme blev resten af Spilledåsens forårsprogram, men tre af de fire navne kommer igen i foråret 2021, hvor hovedparten af de billetter, der var solgt på forhånd, nu er booket om til nye datoer.

Kun den amerikanske blueslegende Walter Trout - der skulle have spillet i Snurretoppen tirsdag 2. juni - har endnu ikke meldt ud, om han agter at give en erstatningskoncert på Stevns i løbet af 2021.

Men selv om forårssæsonen dermed blev voldsomt amputeret, venter bestyrelsen ikke, at det får store negative konsekvenser for økonomien i foreningen.

- Vi kender ikke regnskabet for 2020, før året er omme, men som det ser ud nu, er vi ikke nervøse. Pointen er, at alle fire koncerter blev aflyst, fordi musikerne og deres agenter meldte fra. Så siger reglerne, at vi ikke hænger på honoraret, hvis vi tilbyder dem at komme igen senere. Det har vi gjort - og dermed er det i realiteten kun barsalget, som vi er gået glip af, siger Rolf Persson, der er næstformand i Spilledåsen.

Vi skal jo i gang

Med et forår, der som udgangspunkt går i nul rent økonomisk, kan Spilledåsen dermed håbe på, at efterårssæsonen giver pote. Her er det store spørgsmål til bestyrelsen naturligvis, hvordan coronakrisen vil påvirke billetsalget.

Forsamlingsforbuddet vil efter alt at dømme være hævet så meget til efteråret, at det ikke i sig selv er nogen hindring for at holde koncert i en sal med 166 siddepladser. Det største problem kan derfor vise sig at være afstandskravet, der i skrivende stund er på én meter målt fra næsetip til næsetip blandt publikum. Desuden skal der være fire kvadratmeter på scenen til hver af musikerne - i hvert fald hvis de skal synge.

Hvad betyder det for økonomien, hvis Spilledåsen ikke kan sælge alle billetter i Snurretoppen, men er nødsaget til at spærre f.eks. hvert andet sæde af?

Her slår Spilledåsens tilbagevendte formand: Poul Erik Madsen fast, at efterårets program er lagt i tillid til, at restriktionerne til den tid er ophævet.

- Vi går ud fra, at vi til den tid er tilbage til normalen, dvs. at alle pladser i salen kan besættes af publikum. Men vi har en varm linje til Kulturstyrelsen, som løbende vil holde os orienteret om eventuelle begrænsninger, siger han.

- Vi skal jo i gang, tilføjer Poul Erik Madsen.

Rolf Persson lægger til, at corona stadig kan betyde, at foreningen går et lidt specielt efterår i møde.

Efterårsprogrammet

Selve programmet - der er gengivet i oversigten her på siden - byder som tidligere sæsoner på et alsidigt repertoire, der spænder fra visesang over traditionel jazz til ørehænger pop.

Sæsonen indledes med en hyldest til Bob Dylan, der i maj 2021 fylder 80 år. Der er gået samfulde 58 år siden hans første albumudgivelse i 1962, og nu kommer hans tidligere guitarist Billy Cross sammen med Dissing-brødrene og Las Nissen og fortolker en række af hans sange. Det sker i øvrigt blot fire dage før, at de samme musikere optræder med samme program på Bygningen i Køge.

De populære jazzaftener på Harmonien i Rødvig fortsætter med et internationalt ensemble, der spiller New Orleans-musik i oktober, og to lørdage senere kan Spilledåsen atter byde velkommen til den uopslidelige og karismatiske Annisette Koppel i spidsen for The Savage Rose. Det er fem år siden, at bandet sidst var ved at løfte taget i Snurretoppen, og nu som dengang ved arrangørerne, at koncerten kommer til at give underskud, da honoraret til musikerne overstiger den samlede billetindtægt, selv hvis der bliver udsolgt. Men det er en kalkuleret risiko, for det er også vigtigt for Spilledåsen at vise flaget og trække nye kunder til, lyder forklaringen.

I november kommer skuespilleren Bodil Jørgensen som tidligere annonceret sammen med Martin Schacks Kvartet og fortolker De Forbudte Sange, som blev censureret ud af sønderjydernes danske sangbog i årene mellem 1864 og 1920. Aftenen arrangeres i samarbejde med Stevns Teaterforening, og på nuværende tidspunkt er omkring halvdelen af billetterne solgt.

Sæsonen slutter med blid popmusik ved Bryan Rice, der i december konstaterer, at Julen er ønsketid.