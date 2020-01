Grarup Allstars fyrer den af i Spilledåsens regi tirsdag 28. januar. Privatfoto

Spilledåsen lægger ud med blues

Stevns - 22. januar 2020 kl. 17:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her i det nye år skal alle nytårsforsætterne stå deres prøve, men kampen for at efterleve disse har store vanskeligheder. Et effektivt rygestop bliver opgivet efter 14 dage, de fem kilo ekstra på sidebenene, som julen havde været så betænksom at fordele på kroppen, bliver kun reduceret med to kilo i den efterfølgende januar. Skærmtiden foran computere, der også skulle mindskes, er der også store vanskeligheder ved at efterleve - ja, det bliver en svær måned at komme igennem.

Det eneste, der med sikkerhed er til at efterleve her i det nye år, er den fortsatte glæde ved at lytte til levende musik - fra musikere, der brænder for at give de lyttende og medlevende en musikalsk oplevelse, som fortrænger den grå hverdag og de tunge regnvejrsskyer, der hænger over deres hoveder.

Et bud på en sådan januaroplevelse kommer fra Spilledåsen, der tirsdag 28. januar klokken 20 kan præsentere Grarup Allstars i Snurretoppens sal. Arrangørerne sparer ikke på ordene i sin præsentation:

Som vinder af Danish Music Award 2019 i kategorien DMA Blues cementerede Grarup Allstars sin position som ét af Danmarks absolut bedste live bands, også uden for bluesgenren.

Orkesteret lader sig føre af musikken, hinanden og stemningen hos publikum frem for af alt for mange pre-aftalte ting for derved at give tilhørerne en bedre musikalsk oplevelse i samspil med bandet.

Sammen frembringer gruppen en jazzet soul-blues af en anden verden. Alle musikerne nyder at spille sammen, og de har et utømmeligt reservoir af sange at tage af.

Bandet består af orgelfænomenet: Palle Hjorth fra Poul Krebs og Peter Sommer, Danmarks bedste soul-saxofonist: Niels Mathiasen fra Gnags og Poul Krebs, Niels Nello Mogensen fra Johnny Madsen, super-ekvilibristen: Uffe Steen på guitar, Esben Bach på trommer og ikke mindst landets bedste soul-blues sangerinde: Margrete Grarups enestående vokal. Det kan kun blive en speciel aften.

Billetter kan bestilles på www.spilledaasen-stevns.dk og billettelefon 30 57 19 99 ( torsdag og søndag kl. 16.00 - 19.30 ) eller købes på udsalgsstederne: Staxen Boghandel i Hårlev, tlf. 56 28 60 77, og hos Kontorcenteret i Store Heddinge, tlf. 56 50 33 32.

På hjemmesiden: www.spilledaasen-stevns.dk ligger også musiklinks til koncerten, hvor man kan få et godt indtryk af aftenens arrangement.