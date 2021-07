Se billedserie Jimmy Jørgensen med band - i Snurretoppen tirsdag 31. august.

Send til din ven. X Artiklen: Spilledåsen holder skindet på næsen trods corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Spilledåsen holder skindet på næsen trods corona

Stevns - 06. juli 2021 kl. 17:31 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

De seneste knap halvandet år har ikke været normale tider for koncertarrangører - heller ikke for Kulturforeningen Spilledåsen, der senest gennemførte en koncert med fri og lige adgang for publikum i begyndelsen af marts 2020. Siden har der været holdt arrangementer med restriktioner i både deltagerantal og retten til frit at bevæge sig rundt i lokalet.

I foråret blev kun én af de seks annoncerede koncerter gennemført - det var midt i maj, da Rasmus Lyberth med sit verdensband kom forbi på sin afskedsturné og dermed nåede at sige farvel til sit stevnske publikum. En fin koncert i en halvfyldt sal oven på intet mindre end fem aflysninger i streg siden nytår.

Men hvor Spilledåsen ofte før har været truet på livet på grund af svigtende billetsalg og stigende honorarer til artisterne, så klager bestyrelsen for den kulturelle forening ikke nu. Det er der flere forklaringer på, oplyser Spilledåsens formand Poul Erik Madsen:

- Coronaen har sat musikken på pause, men artisterne har været forstående, og det er lykkedes os at indgå aftaler med dem om at flytte koncerterne til senere. Forståelsen gælder også publikum, der havde købt billetter, for langt de fleste af dem har accepteret at gemme billetten til den nye koncertdato. Dermed slipper vi for at refundere deres køb, siger han.

Hertil kommer, at Spilledåsen i lighed med andre koncertarrangører har fået kompensation for tabet ved aflysningerne af Kulturstyrelsen. Dermed er det faktisk kun omsætningen i baren, der mangler i regnskabet.

- Alt i alt har vi balance i økonomien og endda lidt penge på kistebunden. Det giver os friheden til at købe de lidt mere eksperimenterende kunstnere, selv om de ikke er så kendte - eller betale for dem, som er lidt dyrere end gennemsnittet, siger Poul Erik Madsen.

På ét punkt mærker Spilledåsen dog coronakrisens hærgen. Medlemstallet er dalet til omkring 60 personer, hvilket er et pænt stykke under daglig vande.

- Men det vil stige igen, når koncerterne begynder at køre igen, da folk jo gerne vil have medlemsrabatten med, når de køber billet, siger næstformand Rolf Persson.

Tilsvarende håber Spilledåsens bestyrelse, at restriktionerne mod corona til efterårssæsonen vil være lempet, så det igen bliver muligt at gennemføre koncerter med alle sæder besat med tilhørere. I øjeblikket er der fortsat afstandskrav, så der i Snurretoppen kun må sælges omkring 90 billetter. Biografsalen rummer i alt 166 siddepladser. Det vil i givet fald have positiv betydning for foreningens økonomi, hvis den kan sælge ud.

Efterårssæsonen

Med et solidt økonomisk fundament i bagagen kaster Spilledåsen sig ud i et nyt sæsonprogram. Det indeholder seks koncerter, der afvikles hen over efteråret - fra 31. august til 7. december.

Fire af de seks navne er dog velkendte i forvejen i den forstand, at der er tale om udsatte koncerter, som har været på plakaten før. Det gælder i rækkefølge blues- legenden Walter Trout, som nu får en tredje chance efter to aflysninger sidste år, Doghouse Cats, Hyldest til Benny Andersen (også tredje forsøg) og The Dublin Legends. Walter Trout er allerede tæt på udsolgt, mens der stadig er billetter at få til de øvrige koncerter.

Efterårssæsonen rammes ind af to nye navne. Spilledåsen indleder med crooneren Jimmy Jørgensen, som flere måske har stiftet bekendtskab med til forskellige teaterkoncerter, og den afslutter sæsonen med et genhør med det 41 år gamle funkband Blast, der med en næsten ny besætning stadig kan få en hel biografsal til at gynge.

Dermed er det i øvrigt ikke slut med de udsatte koncerter. Spilledåsen annoncerer allerede nu med yderligere to koncerter, der skulle være afviklet i foråret. TipToe Bigband med Dawn Joseph & Bobo Moreno er udsat til 4. april 2022 kl. 20, mens Fangekoret er på ledsaget udgang til Snurretoppen 26. februar 2023 kl. 14 - bemærk: 2023. Billetsalget er startet.