Spilledåsen genåbner med Jimmy Jørgensen på scenen

Stevns - 27. august 2021

Af Henrik Fisker

Ifølge Kulturforeningen Spilledåsens formand Poul Erik Madsen glæder koncertarrangørerne sig »usigeligt til endelig at kunne genåbne dørene for det live-begejstrede publikum på Stevns og omegn uden at skulle tale om bl.a. mundbind, coronapas og andre særlige foranstaltninger«.

Og for første gang i halvandet år ligner det en helt almindelig koncert, når Spilledåsen på tirsdag 31. august åbner efterårssæsonen med at byde velkommen til »den alsidige og supercharmerende skuespiller og sanger Jimmy Jørgensen og hans sit velspillende band«, som arrangørerne skriver i deres pressemeddelelse. For ikke nok med, at koncerten overhovedet må gennemføres, så er loftet over antal tilhørere og deres indbyrdes afstand i salen nu fjernet, og det betyder - ifølge Poul Erik Madsen - at Spilledåsen må sælge alle 166 sæder i biografsalen.

Det er bare det lille men, at efterspørgslen på koncertbilletter ikke helt kan følge med. Torsdag var der således kun solgt 67 billetter, så noget tyder på, at mange normale koncertgængere stadig holder sig tilbage. Måske er de fortsat nervøse for at blive smittet, eller også er de endnu ikke kommet ind i vanen med at gå til koncert efter den lange coronapause?

Det er rigtig ærgerligt, mener Poul Erik Madsen, der stadig håber, at mange vil beslutte sig for at komme til koncerten i sidste øjeblik.

Jimmy Jørgensen er kendt for sin medvirken i adskillige tv-spil, teaterstykker og biograffilm (Taxa, Pizza King, teaterkoncert med Gasolin m.m.).

- Det er ham med det karakteristiske modermærke i ansigtet og den særlige stemme, der gør sig fortrinligt autentisk i ballader som i mere raspende rock, siger Poul Erik Madsen.

Allerede i 1985 tog han springet fra blikkenslager til forsanger i rockbandet Hotel Hunger. Nogle vil huske nummeret Sitting in a room fra bandets første album: This is where the fun starts. Foruden at udgive albums med egne kompositioner og tekster har Jimmi indsunget egne fortolkninger af andre kunstneres kompositioner.

Jimmy Jørgensen er i dag 57 år og er, ifølge eget udsagn, faldet til ro efter en længere årrække at have været rodløs på jagt efter spiritus, jagt og smukke kvinder. I dag bor han i en lejlighed med sin familie og bruger sin energi på at være far for sine tre døtre, når han ikke er ude at spille musik.

Koncerten begynder kl. 20, og billetter kan købes i døren eller i forsalg på billettelefon: 3057 1999. Der sælges også billetter i Kontorcentret i Store Heddinge og Staxen Boghandel i Hårlev. Prisen er 250 kroner henholdsvis 225 kroner for medlemmer.