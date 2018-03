Der var fuld knald på og udsolgt, da Jesper Lohmann trykkede den af og fortolkede The King of rock?n?roll sammen med CC Rider Big Band i Spilledåsen så sent som i starten af februar. Foto: Martin V. Andersen

Spilledåsen er presset på økonomien - trods succes

Stevns - 18. marts 2018 kl. 06:42 Af Erik Nielsen

I løbet af næsten et kvart århundrede har Spilledåsen arrangeret og afviklet i omegnen af 300 musikarrangementer for et publikum i Store Heddinge og andre steder på Stevns. Men fremtidens støtte-muligheder indskrænkes mere og mere.

Spilledåsen har til og med 2017 modtaget honorar-støtte, som er en pose penge, som Kulturministeriets projektudvalg for musik råder over. Hensigten med disse honorarer er at støtte afholdelsen af rytmiske koncerter i hele landet.

Først meget sent i planlægningen af forårets aktiviteter, den 29. november, meddelte Kulturstyrelsen afslag på Spilledåsens ansøgning.

- Et afslag på en ansøgning om 50.000 kroner er en stor ting for et lille spillested. Snarlige transfusioner er påkrævede, hvis katastrofer skal undgås, sagde Spilledåsens formand, Poul Erik Madsen, således i sin beretning på foreningens nyligt afviklede generalforsamling.

Efter at have gjort indsigelser og udbedt sig forklaringer over for Kulturstyrelsen uden positivt resultat, besluttede man at rette henvendelse til Stevns kommune med anmodning om hjælp i denne utilsigtede og uvelkomne økonomiske situation.

- Det er vor glædelige erfaring, at Spilledåsen altid har haft Stevns´kommunens positive bevågenhed. Blandt andet udmøntet gennem tildeling af et fast årligt støttebeløb. Uden dette: ingen Spilledåse, forklarede formanden i sin beretning:

- Grundet nyvalg til kommunalbestyrelsen og hvad deraf følger, har udvalget desværre ikke set sig i stand til at afholde et sådant møde, men har overladt det til forvaltningen at tage drøftelsen med os for på den måde at øge vores muligheder for øgede indtægter.

Udvalgsformand Mikkel Lundemann Jensen udtrykte det således i DAGBLADET17. februar: »Vi vil gerne arbejde med, hvordan der kan komme flere tilskuere til koncerterne - måske med andre aktører i kommunen. Beskeden til Spilledåsen er, at vi vil gerne hjælpe med at udvikle konceptet, før vi eventuelt bevilger flere støttekroner. Det sidste er dog ikke noget løfte.«

- »Det lille spillested med den store lyd« har med tilskud fra stat og kommune gennem tiden opnået omtale i de lokale medier flere gange månedligt i forbindelse med arrangementer og anmeldelser. Gerne i fint opsatte artikler og ikke sjældent på lokalavisernes forsider. Spillestedet er således en ikke uvæsentlig del af det kulturelle liv i lokalsamfundet, lød det fra Poul Erik Madsen i beretningen:

- I det forløbne år, kan vi med tilfredshed konstatere, at en tredjedel af koncerterne har været totalt udsolgt. Publikumsopbakningen har som tidligere år været overordentlig positiv,hvilket også understreges gennem udsagn fra de mange artister, der over tid har indtaget scenen i den lille biograf.

Antallet af betalende medlemmer er over 200 i øjeblikket.